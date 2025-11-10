Jornal espanhol avalia atuação de Neymar em Flamengo x Santos: 'Difícil'

O desempenho de Neymar na derrota por 3 a 2 do Santos para o Flamengo, neste domingo (10), pela 33ª rodada do Brasileirão, virou assunto na mídia espanhola. O jornal "As", na crônica de Simão Escudero, foi o mais crítico à atuação do astro brasileiro. A reportagem relembrou que o camisa 10 do Peixe não jogava pelo time titular há quase dois meses e que ele estava "lento e sem ritmo".

— Em seu retorno ao time titular, o brasileiro mostrou-se lento e sem ritmo, chegando a atrapalhar as jogadas de alguns companheiros. Ele até protestou contra sua substituição. Se não recuperar a boa forma em breve, será difícil para ele vestir a camisa da seleção brasileira novamente na próxima Copa do Mundo — escreveu o "As".

— O ex-jogador do PSG ficou afastado dos gramados pelo Santos por quase dois meses devido a uma lesão muscular que o deixou de fora por sete partidas. Ele retornou brevemente no empate contra o Fortaleza antes de perder mais um jogo. Essa longa ausência se refletiu em sua atuação contra o Flamengo. Mesmo assim, mostrou lampejos de sua qualidade com uma perigosa cobrança de falta e uma cabeçada que quase resultou no gol de empate.

Neymar não esteve à disposição para o Santos por 48 dias, afastado por conta de uma lesão na coxa direita. Após sete partidas fora, o camisa 10 atuou no segundo tempo do empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, na Vila Belmiro, no dia 1 de novembro.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 68 pontos e iguala o líder Palmeiras, que encara o Mirassol ainda nesta noite e tem vantagem no número de vitórias. Já o Peixe segue na zona de rebaixamento, com 33 pontos e na 17ª posição.

Flamengo x Santos: como foi o jogo?

Texto por: Maurício Luz

Na caça ao líder Palmeiras, o Flamengo recebeu um Santos pressionado na zona de rebaixamento, mas animado pela volta de Neymar ao time titular. Com o Maracança lotado, os donos da casa buscaram impor o favoritismo logo de cara, e Jorge Carrascal levou perigo logo aos quatro minutos, batendo firme na entrada da área e acertando o lado de fora da rede.

O Peixe, por sua vez, adotou postura defensiva e buscava saídas de velocidade, apostando no talento do camisa 10. Na melhor chance dos visitantes na primeira etapa, Barreal desviou cruzamento e encontrou Neymar, que mergulhou no meio da área e cabeceou a bola à direita do gol aos 20'. Pilhado, o atacante demonstrava a todo tempo sinais de irritação com a arbitragem, o que rendeu cartão amarelo por reclamação logo aos 35 minutos.

O Rubro-Negro seguiu rondando a área adversária, empurando o Alvinegro Praiano para trás. A pressão deu resultado aos 37', quando Léo Pereira aproveitou sobra de cobrança de escanteio e bateu de canhota para abrir o placar.

Erick Pulgar e Neymar durante Flamengo x Santos pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O gol do Flamengo fez o Santos buscar mais o ataque antes mesmo do intervalo. Zé Rafael teve boa chance de cabeça, mas mandou para fora; pouco depois, Neymar cobrou falta da lateral da área e obrigou Rossi a defender com um soco.

O bom momento do Peixe, contudo, não teve sequência no início do segundo tempo. De primeira, Arrascaeta lançou Carrascal nas costas da marcação, e o colombiano arrancou e chutou forte para superar Brazão e fazer o segundo gol rubro-negro no jogo logo aos 5'/2°T.

A vantagem do Flamengo pareceu um banho de água fria no Santos, que parou de demonstrar poder de reação. Assim, os mandantes, embalados pela torcida no Maracanã, encontravam espaços no campo de ataque e criavam oportunidades. Em uma dessas jogadas, Varela acionou Bruno Henrique, que invadiu a área e foi derrubado por Willian Arão. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti, mas Arrascaeta desperdiçou a cobrança e acertou a trave.

O Mais Querido seguiu acumulando finalizações, com Samuel Lino levando perigo em jogada individuai e Bruno Henrique perdendo chance cara a cara com Brazão. Não demorou muito, porém, para o camisa 27 se redimir: Igor Vinícius falhou e deu a bola nos pés do atacante, que driblou o goleiro santista e fez o terceiro do Fla.

A partida caminhava para uma vitória tranquila do Flamengo, mas ganhou cortornos dramáticos na reta final. Aproveitando rebote de chute de Robinho Jr. no travessão, Thaciano ajeitou de cabeça para Bontempo empurrar para o fundo das redes aos 43 minutos. No lance seguinte, Rossi defendeu finalização do jovem camisa 7, mas a bola sobrou para Lautaro Díaz fazer o segundo do Peixe. Apesar da reação tardia, o Peixe não conseguiu o empate, e o Rubro-Negro deixou o Maracanã com os três pontos.

