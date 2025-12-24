Rashford é sincero sobre futuro no Barcelona: 'Objetivo final'

Emprestado pelo Manchester United, Marcus Rashford foi sincero sobre seu futuro no Barcelona após o fim da temporada. Em entrevista ao "Sport", o atacante inglês revelou o desejo de seguir no clube catalão nos próximos anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Claro que o que quero é ficar no Barcelona. É o objetivo final, mas não é a razão pela qual treino duro e dou o melhor de mim. O propósito é ganhar. O Barça é um clube enorme, fantástico e construído para ganhar títulos.

continua após a publicidade

Na sequência, Rashford comentou sobre a pressão que é vestir a camisa do Barcelona em meio a exigências por desempenhos bons e títulos. O inglês acredita estar no lugar certo para o desenvolvimento de sua carreira.

- Há uma pressão, mas não uma pressão negativa. Não posso estar em um lugar em que não te exigem objetivos importantes. Para mim, é mais difícil estar motivado e dar o melhor de mim em um clube que a exigência não é máxima. Estou em um lugar e com um entorno perfeito para seguir minha viagem como jogador. Vamos ver o que acontece no próximo verão.

continua após a publicidade

Em sua primeira temporada no Barcelona, Rashford entrou em campo em 24 jogos, marcou sete gols e contribuiu com 11 assistências. O inglês é uma das principais peças ofensivas de Hansi-Flick e se tornou um dos protagonistas ao lado de Lamine Yamal e Raphinha.

Futuro de Rashford no Barcelona

Apesar do bom desempenho, Rashford não tem assegurado seu futuro no Barcelona, embora o clube deva tentar contratá-lo em definitivo ao fim da temporada. Os culés possuem uma cláusula de compra do jogador no valor de 30 milhões de euros (R$ 196,5 milhões) a serem pagos ao Manchester United.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.