A Rússia não disputará a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O Kremlin não disputa competições oficiais da Fifa e da Uefa desde o início da Guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022.

Em 2022, a Rússia foi impedida de competir na repescagem europeia por uma vaga na Copa do Mundo do Catar, tendo sofrido uma derrota por W.O. para a Polônia no mata-mata. E nas Eliminatórias para o Mundial de 2026, o Kremlin nem chegou a participar da fase de grupos, que se encerram na Data Fifa de novembro.

A punição não se aplica somente a seleção, mas também aos clubes russos, que não disputam competições da Uefa, como Champions League, Europa League e Conference League, desde 2022. Não há previsão para uma revisão das medidas impostas contra o Kremlin, uma vez que a Guerra na Ucrânia segue de pé.

O que a Rússia faz durante as Datas Fifas?

Embora não disputa torneios oficiais, a Rússia segue realizando amistosos contra outras seleções no período de Data Fifa. Em novembro, o Kremlin irá enfrentar o Peru e a Chile, equipes da América do Sul que não conquistaram vagas para a Copa do Mundo de 2026.

Neste ano, a Rússia já realizou oito amistosos internacionais, tendo obtido seis vitórias e dois empates. As maiores goleadas do Kremlin foram nos triunfos sobre Granada e Zâmbia por 5 a 0.

A Rússia também derrotou equipes que estão classificadas para a Copa do Mundo, como o Catar e o Irã. A equipe empatou com a Jordânia, que também está confirmada na competição dos Estados Unidos, México e Canadá.

Quando o Kremlin voltará a disputar competições internacionais?

Não há um prazo para a Rússia voltar a atuar no cenário internacional, seja no âmbito de seleção, seja com os clubes. Nem Fifa, nem Uefa deram uma data para o fim da punição ao país, que segue em guerra com a Ucrânia.

