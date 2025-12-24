Chelsea anuncia companhia aérea como nova patrocinadora

O Chelsea anunciou o patrocínio da companhia aérea turca Pegasus Airlines, que passa a ser a parceira aérea oficial do clube inglês. O contrato tem caráter global e plurianual e abrange tanto o time masculino quanto o feminino, conforme comunicado divulgado pelos próprios Blues. Valores não foram revelados.

A empresa iniciou as operações regulares em 2005 e atua no modelo de baixo custo. Atualmente, opera voos para 158 destinos em 55 países e, de acordo com o Chelsea, está em momento de expansão.

O acordo prevê o uso da base global de torcedores do Chelsea como plataforma para ações de marketing da companhia aérea em mercados internacionais estratégicos. A ideia é produzir campanhas conjuntas e iniciativas voltadas ao engajamento dos clientes nas redes sociais.

- O progresso da Pegasus Airlines nos últimos anos fala por si só. A visão deles de transformar a indústria da aviação e desbloquear a possibilidade de viajar para tantas pessoas é inspiradora - destacou Oliver Boden, diretor de vendas de parcerias do Chelsea. E ele concluiu:

- A expansão da frota reforça a escala de suas aspirações. Estamos orgulhosos de fazer parceria neste momento empolgante, para apoiá-la na próxima etapa de sua jornada e construir uma parceria única juntos.

Já Onur Dedeköylü, diretor comercial da patrocinadora, destacou a relevância do clube inglês e a importância do mercado britânico para a companhia.

-Estamos orgulhosos de fazer parceria com o Chelsea, um dos times mais reconhecidos e seguidos no mundo do esporte, com uma base de torcedores verdadeiramente global que reflete nosso próprio alcance internacional. O Reino Unido também é um mercado importante para nós, com serviços para cinco destinos e planos de crescimento adicionais - afirmou o dirigente, antes de completar:

- Esta parceria une duas marcas impulsionadas por ambição, energia e conexão, e esperamos trabalhar com o Chelsea FC para criar campanhas especiais e experiências significativas para torcedores e viajantes.