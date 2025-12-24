Manchester City prepara investimento de quase meio bilhão na janela

O Manchester City prepara um investimento de cerca de 65 milhões de libras (R$ 487,5 milhões) em Antoine Semenyo, do Bournemouth. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os clubes conversam, o gigante inglês deve discutir com o clube do sul da Inglaterra diferentes estruturas para um acordo e formas de pagamento.

Antoine Semenyo despertou o interesse dos principais clubes da Premier League, mas o atleta optou pelo Manchester City. Outro interessado, o Manchester United foi informado da preferência do atleta, enquanto Chelsea e Tottenham haviam abandonado as conversas por conta dos valores.

Na temporada passada, Semenyo havia sido um dos destaques do Bournemouth, que encerrou a Premier League na 9ª colocação. Diversos nomes daquela equipe deixaram o clube na janela de transferências do verão europeu, como Huijsen, Zabarnyi, Kerkez e Ouattara.

Na atual temporada, Semenyo segue impressionando e tem números ainda superiores em relação a última temporada. Os oito gols e as três assistências em 16 partidas da Premier League chamaram a atenção do Manchester City.

Manchester City não poupa esforços no mercado

Após uma temporada sem títulos, o Manchester City não poupa esforços no mercado desde o início da temporada. O clube já gastou mais de 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) no verão europeu e deve ultrapassar os 250 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) com a chegada de Semanyo.

