Sucesso no Del Valle, 'seca' no Cruz Azul e fracasso no Porto: os trabalhos de Anselmi antes do Botafogo
Novo comandante alvinegro tem experiências distintas no cenário internacional
Martín Anselmi chega ao Botafogo após uma trajetória marcada por resultados contrastantes em três contextos distintos do futebol internacional. Campeão no Independiente del Valle, sem títulos no Cruz Azul e com passagem curta e de baixo aproveitamento no Porto, o treinador assume o Glorioso cercado por altas expectativas.
O Lance! conversou com jornalistas do Equador, do México e de Portugal sobre os principais trabalhos de Anselmi até aqui na carreira. O Alvinegro será o quinto trabalho do argentino de 40 anos como técnico principal.
Independiente del Valle: títulos e alto aproveitamento
A fase mais vitoriosa da carreira de Anselmi foi no Independiente del Valle. Após uma breve passagem inicial como treinador principal no Unión La Calera, do Chile, em 2022, ele assumiu o clube equatoriano e obteve resultados expressivos. Foram 75 partidas, com 47 vitórias, oito empates e 18 derrotas, além da conquista da Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, Copa do Equador e Supercopa do Equador.
Em entrevista ao Lance!, o jornalista equatoriano Jimmy Cornejo, da "Radio Caravana", contextualiza o sucesso do técnico argentino no Equador. Ele elogia o trabalho de Anselmi, mas ressalta que os fatores estruturais e a altitude contribuíram para as conquistas.
— Anselmi conseguiu coisas importantes com o Independiente. Foi campeão da Recopa e também da Copa Sul-Americana, e aqui no Equador ele também teve sucesso, com uma equipe que jogava muito bem. Mas é preciso destacar um fator importante: no Equador existe a questão da altitude. O Independiente joga a 2.800 metros acima do nível do mar, e isso é um fator que ajuda muito. Claro que o time precisa jogar bem e ter bons jogadores, mas a altitude influencia bastante. Nos outros clubes pelos quais passou, talvez os resultados não tenham sido tão expressivos. Mesmo assim, trata-se de um bom treinador, sim. É um bom técnico — destacou sobre o novo técnico do Botafogo.
Sobre o modelo de jogo, Cornejo aponta um padrão ofensivo claro, mas que exige peças específicas para funcionar.
— Ele é um treinador com estilo muito ofensivo. Suas equipes pressionam bastante a saída de bola, jogam em alta intensidade e, sobretudo, jogam rápido. Os times de Anselmi são equipes muito ofensivas e muito verticais. Porém, para implantar esse estilo de jogo, não depende apenas do treinador. É necessário também contar com jogadores que se encaixem nesse modelo, nesse esquema de jogo. Se você não tem os jogadores adequados, o estilo não funciona. Então, é um estilo positivo para equipes ofensivas, sem dúvida, mas também tem seus prós e contras. Há pontos negativos. Se a equipe apresenta muitos espaços, muitos buracos na defesa, acaba sofrendo gols com facilidade. Portanto, é um modelo com virtudes e riscos: um time ofensivo, vertical, mas que precisa de equilíbrio para funcionar — analisou
Cruz Azul: bons números, mas ausência de título
O sucesso no Equador levou Anselmi ao México, onde comandou o Cruz Azul em 50 jogos, com 28 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O desempenho nos pontos corridos foi consistente, mas o treinador não conseguiu transformar o volume de jogo em conquistas. A equipe foi derrotada na final do Clausura e eliminada na semifinal do Apertura, ambas pelo América.
Para o jornalista mexicano Mario Cabrera, da revista "GQ México", o balanço esportivo ficou aquém do esperado para um clube de maior peso, apesar do bom futebol apresentado.
— De modo geral, o desempenho do Cruz Azul com Martín Anselmi foi bom. Em vários momentos, pode-se dizer que foi muito bom. No entanto, tratando-se de um clube grande, isso não é suficiente. Quando o título não vem e, além disso, a equipe é eliminada nas fases finais pelo seu rival histórico, o balanço final é de fracasso esportivo. O futebol apresentado explica por que o time brigou na parte de cima da tabela e quebrou recordes, mas os títulos são o parâmetro que define clubes dessa dimensão, e nesse aspecto o projeto ficou aquém — avaliou, em resposta ao Lance!.
Cabrera destaca que o treinador deixou uma identidade clara no time mexicano. Assim como no Equador, Anselmi impôs o estilo ofensivo no Méxicmo, mas esbarrou em limitações em jogos decisivos.
— Como ponto positivo, Anselmi devolveu ao Cruz Azul uma proposta reconhecível: uma equipe intensa, ofensiva, vertical e com capacidade de impor condições. Os números sustentam essa ideia, tanto em pontuação quanto em saldo de gols. Como ponto negativo, seu estilo mostrou limites em cenários de máxima pressão: contra rivais como o América, a equipe teve dificuldades para sustentar a vantagem competitiva nas fases finais. Soma-se a isso o fato de sua saída abrupta ter influenciado a leitura do seu legado, que foi elevado no aspecto futebolístico, mas que institucionalmente ficou marcado pela forma como ocorreu — concluiu sobre o novo comandante do Botafogo.
Porto: baixo aproveitamento e saída precoce
O desempenho do Cruz Azul chamou atenção do Velho Continentel, mas experiência europeia de Anselmi durou apenas seis meses. No comando do Porto, foram 21 partidas, com 10 vitórias, seis empates e cinco derrotas, números considerados insuficientes para a realidade do clube português. A eliminação na fase de grupos do Mundial de Clubes acelerou o processo de demissão.
O jornalista português Pedro Cadima, do jornal "A Bola", avalia que a combinação entre elenco limitado, rigidez tática e pouco tempo de adaptação comprometeu o trabalho.
— Os problemas de Anselmi podem ter tido origem na teimosia com o sistema que idealizou e com a forma organizada com que quis jogar, impondo esse modelo aos jogadores de que dispunha.Em seu favor, o fato de ter encontrado um dos elencos do Porto dos mais desqualificados em muitos anos de história, com um plantel de poucas soluções, ainda mais enfraquecido pelas saídas de Galeno e Nico González pouco depois da sua chegada. Foi, sem dúvida, um fracasso no sentido de Anselmi ter alcançado uma porcentagem de vitórias muito baixa para a realidade do Porto, mas também herdou uma situação complexa, em que convergiam problemas internos e falta de qualidade — escreveu o jornalista ao Lance!.
Cadima também aponta dificuldades de leitura do contexto e insistência em escolhas táticas. Anselmi costuma utilizar esquema tático com três zagueiros, mas o elenco do Porto não entregava o necessário para manter o estilo.
— Não se viu nele grande capacidade de adaptação. Insistiu na defesa com três (zagueiros) quando o Porto tinha jogadores muito limitados, talvez o setor que mais deixou a desejar ao longo de uma temporada terrível. Creio que foi por aí que perdeu a paciência da Direção e dos adeptos. O plantel era curto, claramente abaixo das metas e aspirações do clube, e penso que Anselmi tentou ganhar o grupo pela estabilidade das escolhas, acreditando que as rotinas acabariam por surgir. Ficou de positivo a aposta em Rodrigo Mora, de 17 anos, que se tornou o principal jogador do time — concluiu Cadima.
Anselmi tem novo desafio no Botafogo
O Botafogo anunciou a contratação de Anselmi na noite de segunda-feira (22). As partes chegaram a um acordo por um vínculo válido por duas temporadas após a entrevista feita com John Textor, conforme apurou o Lance!.
Anselmi é um nome que já havia entrado em pauta na SAF no início de 2025, logo após a saída de Artur Jorge — que tem o mesmo empresário do argentino. Desta vez, o espaço entre interesse e conversas foi curto, com a SAF tendo pressa para acertar.
Ele assume o Botafogo acompanhado do auxiliar Luis Pastur e do preparador físico Diego Bottaioli. O preparador de goleiros Darío Herrero completa a comissão técnica alvinegra. Ele é aguardado no Rio de Janeiro no dia 4 de janeiro, um dia antes da reapresentação do elenco no Espaço Lonier.
