Messi marca, mas Inter Miami é eliminado nos playoffs da MLS

O Inter Miami está eliminado dos playoffs da MLS. O time de Messi, Suárez e companhia foi derrotado por 3 a 2 para o Atlanta United neste sábado (9), pelo terceiro jogo das oitavas de final. Nos dois primeiros, vitória de cada uma das equipes por 2 a 1. Assim, pela regra da competição, foi disputada partida desempate no Lockhart Stadium, na Flórida. O camisa 10 da Argentina deixou seu gol, mas não foi suficiente para evitar a eliminação.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo na Flórida foi muito movimentado. Aos 17 minutos, o ex-Corinthians Matías Rojas abriu o placar para os donos da casa, aproveitando rebote de finalização de Messi. O Inter Miami controlava as ações até ali, mas o Atlanta United aproveitou duas falhas defensivas para empatar e virar o jogo com Thiaré aos 19' e 21'. Cinco minutos depois, os "Flamingos" chegaram a igualar novamente o placar, mas o VAR viu impedimento no gol de Diego Gómez.

Após o intervalo, Miami voltou a dominar o jogo, dando espaço para Atlanta no contra-ataque. A pressão rendeu frutos aos 20 minutos da segunda etapa, quando Weigandt cruzou, Messi subiu entre dois defensores e cabeceou para empatar o duelo em 2 a 2. Contudo, a igualdade não permaneceu por muito tempo. Após pane na defesa dos mandantes, que reclamavam de falta, Silsz aproveitou cruzamento de Amador e colocou os visitantes mais uma vez à frente. O Inter Miami voltou a criar chances, mas não conseguiu superar a defesa adversária e está eliminado dos playoffs da MLS.

O que vem por aí?

O Atlanta United enfrentará o Orlando City nas quartas de final da liga norte-americana. Por sua vez, o Inter Miami dá adeus à competição, mas representará a MLS no Mundial de Clubes da Fifa de 2025 por ter a melhor campanha da temporada regular.

