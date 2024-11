A derrota do Manchester City para o Brighton neste sábado (9), pela 11ª rodada da Premier League, rendeu a pior sequência da carreira ao técnico Pep Guardiola. Este foi o quarto revés consecutivo dos Citizens, marca nunca vivida pelo treinador espanhol anteriormente.

continua após a publicidade

▶️ Jornalista que excluiu Vini Jr. da Bola de Ouro faz revelação surpreendente

▶️ Vini Jr. tem atuação fantástica, e Real Madrid volta a vencer por LA LIGA

Antes do 2 a 1 para o Brighton, os Sky Blues haviam sido derrotados por Tottenham (2 a 1, pela Copa da Liga Inglesa), Bournemouth (2 a 1, pela Premier League) e Sporting (4 a 1, pela Champions League). Sob o comando de Guardiola, o City sequer perdera três partidas seguidas antes da atual fase.

Marca história também para o City

A sequência de quatro derrotas não é histórica apenas para o treinador espanhol. O Manchester City não vivia tabu tão longo desde agosto de 2006. Ou seja, esta é a pior marca do clube desde que foi comprado pelo Sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan, dos Emirados Arabes.

continua após a publicidade

Tabela da Premier League

Com a derrota para o Brighton neste sábado (9), a segunda consecutiva na Premier League, o Manchester City segue com 23 pontos, na segunda colocação. No entanto, vê o Liverpool abrir vantagem na liderança da competição. Os Reds bateram o Aston Villa por 2 a 0 e chegaram aos 28 pontos em 11 rodadas de Campeonato Inglês.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade