A partida entre Triestina e Giana, pela Série C do futebol italiano, foi marcada por uma cena curiosa na última sexta (8). O treinador dos donos da casa, Pep Clotet, não ficou nada feliz com a expulsão de seu atacante, Raimonds Krollis, e o agrediu. O comandante chacoalhou o atleta para expressar seu descontentamento e a cena viralizou nas redes sociais.

Agressão na Série C da Itália

A razão da expulsão foi um soco de Krollis em um defensor adversário ainda com 34 minutos de partida, após um cruzamento na grande área. O lance ocorreu longe da disputa de bola e o árbitro da partida puniu o camisa 73 com a expulsão ainda na primeira etapa.

E a desvantagem numérica atrapalhou os planos do Triestina. Com um a menos, os mandantes perderam por 1 a 0 para o 13º colocado na tabela da Série C e seguem na lanterna da competição, com apenas seis pontos somados em 14 partidas. Em nota, o clube repudiou o episódio:

— Após o incidente ocorrido ontem à noite durante o jogo contra Giana Erminio, o US Triestina reitera que ações deste tipo são inaceitáveis ​​e não refletem os valores do clube. O futebol produz emoções poderosas, mas, independentemente das circunstâncias, os valores fundamentais do respeito e da dignidade não podem ser comprometidos. O clube está tomando as medidas necessárias para avaliar adequadamente a situação e garantir um ambiente adequado aos nossos jogadores que reflita os padrões desejados.

