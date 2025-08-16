O argentino Lionel Messi voltou com fome de bola após ficar parado por duas semanas devido a uma lesão na perna direita. O atacante fez um dos gols e deu uma assistência na vitória do Inter Miami por 3 a 1 sobre o Los Angeles Galaxy, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, pela Major League Soccer (MLS). Jordi Alba e Luis Suárez também balançaram e rede do rival.

Messi assistiu do banco de reservas Jordi Alba abrir o marcador para o Inter Miami aos 43 minutos. O argentino foi chamado pelo técnico Javier Mascherano e entrou ainda no fim do primeiro tempo.

E não demorou para Messi mostrar que está completamente recuperado da lesão que sofreu no dia 2 de agosto. Na partida entre Inter Miami e Necaxa, do México, pela Leagues Cup, o jogador deixou o gramado ainda no primeiro tempo sentindo uma lesão na perna. Naquela ocasião, o confronto terminou empatado em 2 a 2 no tempo normal - nos pênaltis, o time americano venceu os mexicanos por 5 a 4.

Na etapa final, o LA Galaxy empatou a partida. Joseph Paintsil deixou tudo igual no placar aos 14 minutos do período complementar.

E aí que surgiu a estrela do artilheiro da competição, com 19 gols. Faltando 6 minutos para acabar a partida, Messi passou por dois adversários e chutou no canto direito de Novak Mićović, colocando o Inter Miami novamente à frente do placar: 2 a 1.

Além de gol, "La Pulga" foi o responsável pela assistência para Luís Suárez deixar o dele, acabando com qualquer possibilidade de reação do LA Galaxy. Final: Inter Miami 3 a 1.

Com o resultado , o Inter Miami ocupa a quarta posição da Conferência Leste da MLS - são 45 pontos em 24 partidas. Já o LA Galaxy, do atacante Gabriel Pec, ex-Vasco, é o lanterna da Conferência Oeste, com 16 pontos.

