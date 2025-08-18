Os fãs de Leo Messi que estiveram em São Paulo puderam experimentar a chance de estar “em contato” com o craque argentino nos últimos meses. A “The Messi Experience - A Dream Come True”, exposição imersiva sobre a carreira do astro, esteve na capital paulista até o último sábado (16) e possibilitou a interação com o atleta. A atração também trouxe declarações exclusivas de Messi, que, mesmo após tornar-se o jogador com mais conquistas oficiais na história do futebol, garante que segue motivado a vencer: “O desejo de levantar mais uma taça com meus companheiros continua forte, e sempre fico nervoso. Sempre busco novos desafios”, conta.

A exposição esteve em cartaz na capital paulista por cerca de quatro meses, desde o final de abril, com produção local da Dançar Marketing. Apesar de o argentino não estar presente fisicamente, houve diversos momentos que simulam a interação do público com o atleta, desde mensagens exclusivas para os visitantes à narração de acontecimentos marcantes da carreira do jogador.

— A cada treino, a cada jogo, aprendi algo que me ajudou a vencer — ressaltou Messi em uma das falas presentes na atração.

Um desses momentos se deu a partir da interação pelo web-app oficial da exposição, em que o visitante, ao fazer o cadastro, podia conversar com o craque. Dentre as respostas deixadas no chat pelo argentino, além de falar sobre a motivação para a sequência da carreira e de relembrar os principais desafios superados, Messi também destacou momentos marcantes como o início da carreira no Barcelona e a final da Copa do Mundo de 2022 vencida no Catar.

— [Tive o sentimento de] que todo o meu esforço valeu a pena — relembrou o craque sobre a sensação ao conquistar o título da Copa do Mundo com a Argentina, quando venceu nos pênaltis a seleção francesa, que era a atual campeã do torneio.

Após abrir vantagem de 2 a 0 no placar e levar o empate nos minutos finais do tempo normal, Messi garantiu que a tranquilidade foi a chave:

— Temos que ser positivos e levantar a moral dos companheiros. Manter a calma e seguir o plano de jogo. Nunca se precipitar. Acredite, tudo é possível.

O título com a seleção argentina elevou o status de Messi como líder inquestionável da equipe, após também vencer por duas vezes a Copa América e a Finalíssima contra a Itália. Mas a história nem sempre foi dessa forma, uma vez que por anos o craque foi considerado incapaz de guiar a seleção rumo a algum título, prevalecendo a imagem de derrotas em três finais da Copa América (2007, 2015 e 2016) e da decisão da Copa do Mundo de 2014.

Além de contar essa história, na exposição o jogador também relembrou a expectativa para conseguir espaço no time principal do Barcelona, ainda muito antes de marcar época no clube catalão, e destacou o início da relação com os companheiros:

— Quanto mais você deixa os outros marcarem gols, mais jogadores vão querer jogar com você.

O atleta também destacou a rotina de treinos intensiva até conseguir uma oportunidade no time:

— Quando todos vão para casa, você fica e continua treinando.

Jornada imersiva

Além das declarações exclusivas, a exposição buscou oferecer uma experiência única no mundo do futebol, desde a infância do craque em Rosário ao título da Copa do Mundo em 2022. Composta por diversas instalações temáticas, a jornada imersiva combinou projeções em 360 graus, interatividade e tecnologias de ponta, além de possibilitar até mesmo que o público treinasse como Messi ou interagisse com ele por meio de tecnologias avançadas.

— Na ‘The Messi Experience’, o público esteve diante da possibilidade de conhecer de uma maneira totalmente imersiva e interativa a história do menino que saiu de uma cidade pequena e se tornou uma das maiores personalidades de todos os tempos por sua dedicação, resiliência e valores, além da técnica, claro. É uma experiência inigualável e indispensável para todas as idades. Nela, os visitantes são convidados a fazer parte da história de Leo Messi, contada por ele mesmo com toda a emoção e detalhes — destaca Pedro Bianco, Presidente da Dançar Marketing.

Exposição The Messi Experience - A Dream Come True” (Foto: André Velozo)

