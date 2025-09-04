Reação de Messi em despedida comove web: ‘Ficha ainda não caiu’
Astro do futebol se emocionou ao entrar no Estádio Monumental
A Argentina enfrenta a Venezuela, nesta quinta-feira (4), no Monumental, em Buenos Aires, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O confronto marca a despedida de Lionel Messi em jogos oficiais pela seleção em solo argentino. Na entrada em campo, a emoção do camisa 10 comoveu os torcedores nas redes sociais.
O astro do futebol internacional não conseguiu segurar a emoção ao subir as escadas do Monumental e ver mais de 80 mil argentinos presentes no estádio para a despedida. Ao longo de todo o pré-jogo, Messi se mostrou bastante emocionado.
O camisa 10 entrou em campo ao lado dos filhos Thiago, Mateo e Ciro. Os três estiveram ao lado do pai durante o hino da Argentina. Nas redes sociais, torcedores repercutiram o momento e se emocionaram ao lado do craque. Veja a repercussão abaixo:
