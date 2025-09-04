menu hamburguer
Reação de Messi em despedida comove web: ‘Ficha ainda não caiu’

Astro do futebol se emocionou ao entrar no Estádio Monumental

imagem cameraLionel Messi se emocionou ao entrar no Estádio Monumental para despedida de jogos oficiais em solo argentino (Foto: Reprodução)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
20:50
Atualizado há 2 minutos
  • Mais Notícias

A Argentina enfrenta a Venezuela, nesta quinta-feira (4), no Monumental, em Buenos Aires, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O confronto marca a despedida de Lionel Messi em jogos oficiais pela seleção em solo argentino. Na entrada em campo, a emoção do camisa 10 comoveu os torcedores nas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O astro do futebol internacional não conseguiu segurar a emoção ao subir as escadas do Monumental e ver mais de 80 mil argentinos presentes no estádio para a despedida. Ao longo de todo o pré-jogo, Messi se mostrou bastante emocionado.

O camisa 10 entrou em campo ao lado dos filhos Thiago, Mateo e Ciro. Os três estiveram ao lado do pai durante o hino da Argentina. Nas redes sociais, torcedores repercutiram o momento e se emocionaram ao lado do craque. Veja a repercussão abaixo:

