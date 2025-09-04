O confronto entre Argentina e Venezuela marca o adeus de Lionel Messi vestindo a camisa Albiceleste em seu país. O duelo no Monumental de Núñez promete muita emoção na noite desta quinta-feira (4), em Buenos Aires.

Em 20 anos defendendo a Argentina, Messi se aproxima da despedida definitiva com um legado histórico e marcas inesquecíveis. A Copa do Mundo de 2022 marcou o ápice da carreira do camisa 10, que cobrou uma dívida que o futebol tinha consigo após a derrota na decisão do Mundial de 2014, no Maracanã.

Em termos de números, Messi disputou 193 partidas com a camisa da Argentina, tendo marcado 112 gols e contribuído com 61 assistências. O craque é o maior artilheiro da história da Albiceleste e o segundo maior goleador por seleções.

Além dos números, Messi foi o líder de um elenco e de uma geração que encerrou um jejum de 28 anos sem títulos da Argentina com a conquista da Copa América, em 2021. De lá para cá, o camisa 10 ergueu outros três troféus e repaginou sua história no país.

Lionel Messi ao lado do troféu da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Messi reconstrói imagem na Argentina e incorpora Maradona

No início de sua trajetória pela Argentina, a sensação era de que Messi tinha um relacionamento distanciado com a seleção e com os próprios torcedores. Um dos motivos que explicaria a questão seria o fato de ter saído muito cedo de seu país e ter sido criado sob uma cultura europeia em Barcelona.

As derrotas nas finais das Copas Américas de 2007, 2015 e 2016, além da eliminação nas quartas de final da competição em casa em 2011 pesaram nessa construção. Ainda houve a derrota da decisão da Copa do Mundo em 2014. Enquanto isso, Messi acumulava Bolas de Ouros e diversos títulos com o Barcelona.

No entanto, Messi reconstruiu sua imagem ao não abandonar a Argentina e seguir perseguindo seus sonhos. Ídolo de uma geração, Messi era uma referência dentro dos elencos mais recentes e de uma legião de torcedores de diversos países que o ovacionavam e o saudavam em campo.

Internamente, Messi é tratado pelo elenco como o maior jogador de todos os tempos, como De Paul deixou claro em entrevistas após a Copa do Mundo de 2022. Uma competição em que Messi incorporou uma espécie de espírito maradoniano ao não se esconder dos embates e dos conflitos com os adversários e fez com que os fãs se identificassem com o camisa 10 em campo.

Em Buenos Aires, Messi é visto em paredes, em muros, em camisas do Inter Miami sendo vendidas nas ruas por ambulantes. Embora a história do "Deus" com a Albiceleste na Argentina esteja próxima do fim, o craque permanecerá presente no cotidiano e na lembrança de cada um que tenha tido, ou não, a oportunidade de vê-lo desfilar nos gramados.

