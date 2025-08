O Shakhtar Donetsk demonstrou mais uma vez ampla soberania sobre o Besiktas na Europa League. Em duelo na Polônia, os "Mineiros" superaram o time turco por 2 a 0, somando 6 a 2 no agregado, e avançaram para a terceira rodada eliminatória da Europa League.

Após o apito final, o técnico Arda Turan concedeu entrevista coletiva no Municipal Henryk-Reyman. De modo tranquilo, o comandante analisou o duelo e enalteceu seu elenco pelo avanço ao estágio seguinte do torneio continental.

- Tivemos um pouco de dificuldades no começo, mas mantivemos o plano de jogo e encontramos o caminho das redes. Meus jogadores me deixaram muito feliz com a energia que demonstraram e o comportamento em campo. Temos pontos a evoluir, mas era importante que nós avançássemos de fase - declarou o técnico.

Além de celebrar a classificação, Turan, que manteve a invencibilidade na área técnica ucraniana, também fez elogios ao time de Ole Gunnar Solskjaer e apontou que o projeto demanda tempo para entrar nos trilhos.

- Espero que a nossa equipe não precise enfrentar o Besiktas em uma Conference League. E acredito que podem ter muito sucesso também nessa competição. Paciência e tempo são atributos necessários na esfera do futebol, e com eles, o Besiktas vai encontrar o bom caminho, porque tem ótimos jogadores - analisou Arda.

🌌 O que vem por aí para o Shakhtar Donetsk de Arda Turan?

Com a classificação, o Shakhtar agora se prepara para encarar o Panathinaikos (GRE) por uma vaga na fase de playoffs da Europa League. O jogo de ida acontece no dia 7 de agosto, enquanto a volta ocorre sete dias depois. Os dois confrontos terão transmissão do Lance! através do nosso canal no YouTube.

