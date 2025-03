O Arsenal superou o Chelsea por 1 a 0 no Emirates Stadium, em Londres (ING), pela 29ª rodada da Premier League. Em partida amarrada e de poucas chances, coube a Mikel Merino ser novamente decisivo pelo lado dos Gunners e marcar, de cabeça, o único gol do confronto, ainda na metade inicial da primeira etapa.

O espanhol tem sido utilizado como um camisa 9 na ausência dos centroavantes do elenco por lesão, e chegou ao sexto tento na temporada, sendo o quarto nos últimos seis jogos. O triunfo manteve os comandados de Mikel Arteta na vice-liderança da liga inglesa, com 58 pontos, 12 a menos em relação ao líder Liverpool. Já os Blues estacionaram em quarto, com 49, e perderam a chance de disparar frente aos rivais na briga por vagas na próxima Champions League.

👀 COMO FOI O JOGO?

A primeira grande chance da partida foi do Arsenal, que sentiu a responsabilidade de jogar em casa e iniciou o confronto com mais ações. Cucurella se atrapalhou com a bola na linha de fundo defensiva, e Timber invadiu a área com liberdade, mas o cruzamento foi cortado, em bate-rebate, o goleiro Robert Sánchez conseguiu evitar o gol. A recompensa pelo domínio do confronto não demorou: aos 20 minutos, em cobrança de escanteio de Odegaard, Mikel Merino, decisivo nos jogos recentes, apareceu na primeira trave e se encolheu no salto para desviar na parte de baixo da bola. O toque inteligente encobriu Sánchez e caiu na segunda trave, no fundo das redes.

O restante do primeiro tempo foi mais truncado, com poucos espaços cedidos entre os rivais. Na oportunidade mais perigosa, uma espirrada na área ofensiva do Chelsea caiu nos pés de Cucurella, que emendou sem deixar cair. David Raya se atrapalhou com a velocidade da bola ao tentar encaixar e falhou, mas a bola passou rente à trave esquerda, aliviando o erro do arqueiro. Sem o brilho do craque Cole Palmer, o lado azul da capital sofreu para criar boas oportunidades e praticamente não levou perigo, sem forças para reagir no confronto.

Veja o gol de Mikel Merino:

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal x Chelsea

29ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (árbitro); Lee Betts e James Mainwaring (auxiliares); Sam Barrott (quarto árbitro); Jarred Gillett e Darren Cann (VAR)



🥅 Gol: Mikel Merino (ARS - 20' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Magalhães, Thomas Partey e Martin Odegaard (ARS); Levi Colwill, Pedro Neto e Wesley Fofana (CHE)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Myles Lewis-Skelly; Martin Odegaard (Kieran Tierney), Thomas Partey e Declan Rice; Gabriel Martinelli (Ethan Nwaneri), Mikel Merino e Leandro Trossard



CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Wesley Fofana, Levi Colwill, Benoît Badiashile (Tosin Adarabioyo) e Marc Cucurella; Reece James (Roméo Lavia), Moisés Caicedo (Malo Gusto) e Enzo Fernández; Jadon Sancho (Tyrique George), Pedro Neto e Christopher Nkunku (Kiernan Dewsbury-Hall)