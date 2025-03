Após muitos anos de colônia, o Brasil ainda cede suas joias aos lusitanos, como o histórico da Seleção Brasileira de perder jogadores para Portugal. Alvo de disputa das duas seleções, o atacante Francisco Souza Silva, do Benfica, foi convocado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Francisco, de 17 anos, vai defender a seleção portuguesa sub-18 nos jogos contra Tchéquia, França e Inglaterra, válidos pelo Torneio Internacional do Porto, entre 17 e 25 de março. O luso-brasileiro é filho de pai brasileiro, o ex-jogador Cílio Souza, e mãe portuguesa.

Pela equipe sub-17 do Benfica, o atacante tem 52 gols em 66 partidas, além de 12 bolas na rede em 18 atuações pelo sub-19. Somando os períodos, a média de tentos da promessa na base é de 0,76. Centroavante de área, o atleta dos Encarnados faz parte do time B das Águias nesta temporada, que atua na segunda divisão portuguesa.

Jogadores luso-brasileiros

Deco e Pepe no passado, ou Otávio e Matheus Nunes no presente, Francisco não é o primeiro jogador a ser disputado por Brasil e Portugal. Em 2024, Galeno foi mais um caso de disputa pelas duas federações. No caso, a CBF venceu a concorrência da FPF, e o ex-Porto se concretizou como uma das opções de ataque de Dorival Júnior para as próximas convocações.

Em março do ano passado, Galeno foi convocado pela primeira vez à Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva concedida, o atleta esclareceu que sempre teve a preferência de atuar com a camisa verde e amarela.

— Não vou mudar minha opinião, foi meu sonho desde criança representar meu país, meu Brasil. Foi o que conversei com o professor, antes de ele me ligar eu já tinha essa opinião de representar o Brasil, não vou mudar. Vou dar meu máximo para representar essa camisa — afirmou.

