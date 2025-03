Astro do Barcelona se derrete por clube: ‘Quero me aposentar aqui’

Marc Casadó, destaque do Barcelona, vive uma fase de ascensão no clube. O jogador, formado na La Masia, assumiu a responsabilidade na equipe e se consolidou como um dos pilares da zaga sob o comando de Hansi Flick. Casadó atravessa um ótimo momento nos Culés e demonstrou satisfação com sua trajetória no Barcelona, afirmando que deseja passar toda a sua carreira no clube.

Em recente entrevista à imprensa espanhola, o jogador falou sobre seu atual momento no Barcelona. Apesar de ter tido minutos reduzidos na temporada, Casadó se disse feliz tanto no clube quanto na seleção, ressaltando que, desde os tempos de La Masia, aprendeu a competir de forma saudável por seu espaço no time.

Marc Casadó vive bom momento pelo Barcelona e foi convocado pela seleção espanhola (Foto: Lluis Gene/AFP)

- Na La Masia, eles nos ensinam a competir de forma saudável, e acho que isso ajuda muito a equipe. No final das contas, sou um jogador jovem, e esta é minha primeira temporada na elite. Mas estou tranquilo, confiante e vou continuar trabalhando duro para reconquistar meu lugar - afirmou Marc Casadó.

Casadó quer se aposentar no Barcelona

O jogador, que recentemente foi convocado para a seleção, demonstrou estar em boa fase e satisfeito no Barcelona. Ao ser questionado sobre momentos difíceis no clube, o meio-campista destacou a paciência necessária para superar períodos complicados, reafirmou seu amor pelo Barcelona e deixou claro seu desejo de passar toda a sua carreira na equipe.

- Espero que sim. Quero passar minha carreira inteira no Barcelona e me aposentar aqui. É meu sonho, é o clube que amo. Meu objetivo é ficar aqui o máximo possível e terminar minha carreira no Barcelona - concluiu Marc Casadó.