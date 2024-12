Mercado da bola: Cruzeiro acerta venda de goleiro titular em 2024

O Cruzeiro vendeu o goleiro Anderson para o Atlético-GO, rebaixado para a Série B do Brasileiro em 2025. A Raposa, no entanto, continuará com percentual não revelado dos direitos econômicos do jogador, que tinha contrato até o fim da próxima temporada. Anderson acertou vínculo com o clube goiano por três anos.

Anderson foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro do ano passado e estreou em amistoso contra o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), com vitória por 3 a 2, em 29 de março. Em 2023, ele também jogou no empate por 0 a 0 com o Botafogo, no Mineirão, pelo Brasileiro, em 6 de agosto, quando o titular Rafael Cabral estava suspenso.

A grande chance de Anderson com a camisa do Cruzeiro veio nesta temporada, com a saída de Rafael Cabral, após falhas na final do Mineiro e na Copa Sul-Americana. Ele assumiu a condição de titular na estreia no Brasileiro, a vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, no Mineirão, em 14 de abril, e emendou uma sequência de 19 partidas até julho, quando Cássio, contratado ao Corinthians, pôde estrear. Depois, Anderson disputou mais dois jogos, contra Athletico-PR e Corinthians, ocasião em que os titulares foram poupados.

Com a chegada de Cássio, Anderson perdeu espaço no Cruzeiro e acertou a saída (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No Cruzeiro, ficaram dois jovens para a reserva de Cássio

Para 2025, o Cruzeiro terá os goleiros Cássio, Léo Aragão e Otávio, convocado nesta sexta-feira (20) para a Seleção Brasileira Sub-20 que disputará o Sul-Americano, em janeiro e fevereiro, na Venezuela. O experiente Rafael Cabral volta de empréstimo do Grêmio, mas não será aproveitado e ainda está com futuro indefinido.

Apesar de jovem, 26 anos, Anderson já passou por diversos clubes: CSA, Palmeiras, Náutico, Santa Cruz e Athletico-PR, clube pelo qual foi campeão da Copa Sul-Americana. No Cruzeiro, foram 23 jogos, com 22 gols sofridos.