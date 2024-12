Após ano mágico no Botafogo, Artur Jorge volta a deixar o futuro em aberto

Protagonista de uma temporada fantástica do Botafogo em 2024, o treinador Artur Jorge segue sem o futuro definido na equipe. Em entrevista à rádio portuguesa TSF, o luso foi questionado sobre os próximos passos da carreira e deixou claro que está aberto às oportunidades que o mercado oferecer. Após a conquista do Brasileirão e da Libertadores, o técnico teve seu nome ligado ao Al-Rayyan, do Catar.

— Nesta altura, o futuro está em aberto. Estou avaliando onde será o meu ano de 2025. Nesta altura, após sair de Portugal, da minha zona de conforto, não é problema para mim problema onde quer que seja. É uma questão de projeto, que possa olhar para ele e me identificar, saber que serei feliz e ter possibilidade de competir e lutar por títulos - admitiu Artur Jorge.

No comando do Botafogo, Artur Jorge teve o melhor ano da carreira, com a conquista de dois títulos de expressão no futebol brasileiro e sul-americano. O treinador demonstrou gratidão pelo ano de 2024 no Braga, ex-clube em Portugal, e no Botafogo. Além disso, afirmou estar pronto para dar continuidade ao ótimo momento na beira dos gramados e se mostrou pronto para saltos ainda maiores. Ele evitou cravar a permanência no futebol brasileiro.

— 2024 foi um ano muito especial. Tive oportunidade de poder competir no mais alto nível na Champions League e na Copa Libertadores. Foi muito gratificante também tendo em conta o risco que me propus a correr, já que saí da zona de conforto em que estava no SC Braga para abraçar um projeto longe, no Brasil, no Botafogo, que correu extraordinariamente bem, onde fui feliz, tive o melhor ano da minha carreira e onde consegui títulos importantes para somar a uma aventura que correu em tudo muito bem. No próximo ano, o que se pretende é um ano de continuidade do que tem sido uma evolução, continuar a ter sucesso, a ter projetos e possibilidades de competir por títulos. É essa a minha grande ambição profissional para 2025.

Novela sobre o futuro de Artur Jorge, treinador do Botafogo, movimenta a janela brasileira. (foto: Juan MABROMATA / AFP)

No último dia 16, após a cerimônia de condecoração do treinador com a Ordem do Infante D. Henrique, pelo presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, Artur Jorge chegou a afirmar que "seu futuro era o Botafogo", em resposta a uma pergunta sobre o interesse do Al-Rayyan.

— Chegar hoje e ter este reconhecimento do país é ainda mais importante. Seguramente que me abre portas e a ambição para poder continuar a lutar por mais. Futuro? O meu futuro é o Botafogo. Tenho contrato. O que posso dizer ao dia de hoje é que continuo a ser o treinador do Botafogo.

Com futuro indefinido, o português deve se reunir com John Textor, dono da SAF alvinegra, para definir bônus e bater o martelo sobre a continuidade no cargo. O técnico já confirmou que uma decisão será tomada apenas após o fim das suas férias, em janeiro.

