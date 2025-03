Espanha e Holanda se enfrentam neste domingo (22), às 16h45 (de Brasília) no Mestalla, estádio na cidade de Valência (ESP). O confronto é válido pelo jogo de volta das quartas da Nations League. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV2 (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na ida, Holanda e Espanha empataram por 2 a 2, no De Kuip, em Roterdã (HOL). Por mais que a Fúria tenha feito um gol aos 8 minutos, com jogada de oportunista de Yamal e finalização de Nico Williams, foi a Laranja que controlou a bola no meio-campo e ditou o ritmo de jogo. Com algumas surpresas na escalação, os mandantes criaram diversas oportunidades: o gol de empate saiu dos pés de Gakpo, aos 27 da etapa inicial. O ponta recebeu a bola de Kluivert e bateu firme no canto direito de Simón.

A atitude dos mandantes foi premiada com o gol da virada no segundo tempo, aos 45 segundos. Após arrancada de Frimpong pela direita, o lateral cruzou rasteiro na medida para Reijnders chegar batendo no cantinho direito de Simón. De La Fuente, por sua vez, promoveu algumas mudanças na Espanha, que fizeram a diferença em campo. Aos 36 minutos, Hato foi expulso e deixou os holandeses em apuros. Posteriormente, Fúria aproveitou a vantagem numérica para empatar aos 45, com Merino, que pegou o rebote do goleiro e deu números finais à partida.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Espanha e Holanda (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha x Holanda

Jogo de volta — Nations League

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Mestalla, estádio na cidade de Valência (ESP);

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV fechada);

🟨 Arbitragem: Clément Turpin (árbitro), Nicolas Danos e Benjamin Pagès (assistentes), Stéphanie Frappart (quarto árbitro);

🖥️ VAR: Willy Delajod e Benoît Millot (assistente)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)

Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams.



❓Dúvidas: Pau Cubarsí, Merino e Dani Olmo

continua após a publicidade

🟠 Holanda (Técnico; Ronaldo Koeman)

Verbruggen; Frimpong, Van Hecke, Van Dijk, Geertruida; Reijnders, de Jong; Simons, Kluivert, Gakpo; Memphis.

❌ Desfalques: Hato (suspensão) e Timber (doente)

➡️ Alvo do Real Madrid abre o jogo sobre possível transferência