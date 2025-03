Liga das Nações: Espanha se livre de ‘dor de cabeça’ antes de jogo contra Holanda

O que poderia ser um possível problema para a Espanha no jogo desta tarde, contra a Holanda, pelas quartas de final da Liga das Nações, agora já não é mais. UEFA deseja ter os melhores jogadores atuando até o fim da Liga das Nações. Para isso, a entidade reformulou o regulamento da competição, estabelecida no início do torneio e minimizou ameaça Espanha em caso de classificação. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal Marca, da Espanha.

Antes, todo jogador que recebesse dois cartões amarelos estaria automaticamente suspenso da partida seguinte. Que era o caso de cinco jogadores muito importantes no plantel da Espanha: Lamine Yamal, Dani Olmo, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Morata, Raya e o técnico De La Fuente.

Agora, apenas os jogadores que forem expulsos hoje, seja por um segundo cartão amarelo ou um cartão vermelho direto, perderão as semifinais nos dias 4 e 5 de junho.

A seleção espanhola consultou a situação no regulamento da competição, pelo artigo 58.4, e nele foi explicado que a ameaça de punição desapareceria após as quartas de final. Ou seja, os jogadores que pendurados que levassem cartão na partida deste domingo, seriam suspensos. Porém, a resposta da UEFA foi que não há ameaças de novos suspensos (que não seja por expulsão) para junho. Mudança essa que agora, em caso de classificação da Espanha sobre a Holanda, garante a disponibilidade dos atletas para a próxima fase. O jogo de volta acontece hoje, às 16h45 (horário de Brasilia), no estádio Mestalla, na Espanha.