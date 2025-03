Memphis alcançará marca histórica pela Holanda caso enfrente a Espanha

Memphis pode alcançar uma marca histórica pela Holanda caso entre em campo contra a Espanha neste domingo (23), no jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações. O atacante pode disputar sua 100ª partida pela seleção.

O confronto será em Mestalla, na Espanha, e está marcado para às 16h45 (de Brasília). Memphis foi titular no empate por 2 a 2, em Roterdã, na Holanda, na quinta-feira (20). A tendência é que Koeman escale o atacante do Corinthians novamente.

Memphis foi titular no empate por 2 a 2 entre Holanda e Espanha, pela Liga das Nações (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Jogadores com mais partidas pela Holanda

Wesley Sneijder (2003–2018) – 134 jogos Edwin van der Sar (1995–2008) – 130 jogos Frank de Boer (1990–2004) – 112 jogos Rafael van der Vaart (2001–2013) – 109 jogos Daley Blind (2013–) – 108 jogos Giovanni van Bronckhorst (1996–2010) – 106 jogos Dirk Kuyt (2004–2014) – 104 jogos Robin van Persie (2005–2017) – 102 jogos Phillip Cocu (1996–2006) – 101 jogos Memphis Depay (2013–) – 99 jogos

Artilharia

Com 46 gols, Memphis é o segundo maior goleador da seleção da Holanda, atrás apenas de Van Persie, que tem quatro tentos a mais. O holandês busca se aproximar do ex-atacante do Arsenal no confronto contra a Espanha.

A última vez que Memphis marcou pela Holanda foi no dia 25 de junho de 2024, na derrota por 3 a 2 para a Áustria, pela Eurocopa de 2024. Naquele torneio, a seleção holandesa alcançou a semifinal.

Esse evento também marcou a sua última convocação antes da atual Data Fifa. Memphis atuou por 35 minutos na derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, na semifinal da competição.