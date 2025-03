Referência ao Corinthians e titularidade: como foi a volta de Memphis à Holanda

Memphis foi titular no empate por 2 a 2 entre Holanda e Espanha, nesta quinta-feira (20), no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações. O atacante do Corinthians jogou por 84 minutos na partida realizada na cidade de Roterdã, na Holanda.

O atleta voltou a atuar por sua seleção após quase um ano, a última vez havia sido na derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, no dia 10 de julho do último ano, pela Eurocopa. Memphis fez o seu 99º jogo pela Holanda no empate contra a Espanha.

Memphis durante jogo com a Espanha (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Homenagem ao Corinthians

O jogador entrou em campo usando uma chuteira com as inscrições "Poropópó", famoso grito do clube alvinegro e um gavião, símbolo da torcida do Corinthians. Memphis usou a camisa 10 da Holanda, o mesmo uniforme que veste no Timão.

Koeman escolheu utilizar Memphis como centroavante na partida. A posição foi diferente da que ele costuma atuar pelo Corinthians, quando divide o ataque com Yuri Alberto, o camisa 9 da equipe de Ramón Díaz.

A Espanha saiu na frente com Nico Williams. Pressionada, a Holanda conseguiu virar o placar com Gakpo e Rejinders. Nos acréscimos, Merino marcou e empatou o confronto. O jogo de volta será no domingo (23), às 16h45 (de Brasília), em Mestalla, na região de Valência.

Em parceria com o SofaScore, o Lance! fez um levantamento das ações de Memphis em campo até os 39 do segundo tempo, quando saiu para a entrada de De Ligt.

Ações de Memphis na partida