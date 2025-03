Centroavante do Corinthians, Memphis fez uma homenagem ao Timão no confronto entre Holanda e Espanha, pela Liga das Nações. O atacante entrou com uma chuteira com referências ao clube paulista e a uma música cantada pela Fiel nas arquibancadas.

Além do lema "Poropopo", a chuteira do jogador também tinha a figura de um gavião, que é o símbolo da torcida do Timão. O atleta também fez uma propaganda de sua marca com a fornecedora de materiais esportivos que o patrocina.

Contratado pelo Corinthians em 2024, Memphis reconquistou sua vaga na Holanda por conta das boas atuações no Brasil. O atleta foi titular e atuou por 83 minutos pela equipe de Ronald Koeman no empate por 2 a 2 com a Espanha.

O atleta foi sacado da equipe titular após a expulsão do lateral-esquerdo Hato para a entrada de De Ligt. Apesar da recomposição defensiva, Mikel Merino marcou o gol de empate da Espanha sobre a Holanda aos 47 minutos do segundo tempo.

