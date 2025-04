Lembra dele? Paulo Autuori é anunciado em novo clube

Livre no mercado desde que deixou o cargo de diretor técnico do Athletico-PR, em 2024, Paulo Autuori foi oficialmente anunciado como o novo treinador do Sporting Cristal, do Peru. Ele assinou um contrato com validade até dezembro de 2026.

Paulo Autuori já tinha boa relação com Gustavo Zevallos, diretor esportivo do Sporting Cristal. Neste sentido, a negociação foi facilitada. Essa será a segunda passagem do brasileiro no clube do Peru. Antes, comandou o time na temporada de 2022, quando conquistou o Campeonato Peruano (Apertura e Clausura).

— Com prazer anunciamos que Paulo Autuori será o novo Treinador do Sporting Cristal até dezembro de 2026. Campeão em 2002, ele retorna a La Florida para contribuir com sua experiência e trabalho à frente da equipe. Muitos sucessos nesta nova etapa! — diz o anúncio do Sporting Cristal.

Será o primeiro trabalho de Paulo Autuori no futebol estrangeiro desde 2023, quando deixou o comando técnico do Atlético Nacional, da Colômbia. Depois, exerceu cargos no Cruzeiro, Coritiba e Athletico-PR, sendo este o último.

Este também será a primeira vez de Autuori como treinador desde 2023, quando comandou o Cruzeiro durante seis partidas. Depois, pelo Coritiba e Athletico, foi apenas diretor técnico. Nos últimos anos, inclusive, ele teve mais trabalhos nos bastidores do que na beira do gramado.

Paulo Autuori terá duelo contra time brasileiro

Logo de cara, Autuori irá bater de frente contra um velho conhecido brasileiro. Isso porque o Sporting Cristal se encontra no mesmo grupo do Palmeiras na Libertadores. A primeira partida entre as equipes já aconteceu, com o Alviverde vencendo, por 3 a 2, no Peru.