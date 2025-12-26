menu hamburguer
Adversário do Brasil, Marrocos tropeça contra Mali na Copa Africana de Nações

Hakimi permanece no banco durante todo o confronto

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/12/2025
19:05
Brahim Díaz disputa bola com Dieng em Marrocos x Mali, pela Copa Africana de Nações
imagem cameraBrahim Díaz disputa bola com Dieng em Marrocos x Mali, pela Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)
Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos empatou em 1 a 1 com Mali, pela 2ª rodada da Copa Africana de Nações, nesta sexta-feira (26). A equipe de Walid Regragui abriu o placar com gol de Brahim Díaz na etapa inicial, mas Sinayoko deixou tudo igual no segundo tempo.

Com o resultado, Marrocos ainda lidera o Grupo A com quatro pontos conquistados, enquanto Mali ocupa a vice-liderança após dois empates na competição.

Como foi Marrocos x Mali?

No primeiro tempo, Marrocos dominou as ações contra Mali, e Brahim Díaz criou uma grande chance ao tabelar pelo lado direito da área, bater cruzado para grande defesa de Diarra, enquanto Saibari desperdiçou o rebote sem goleiro e escorou por cima da meta adversária. Na reta final, Brahim Díaz fez uma grande jogada individual pelo lado direito, e a arbitragem marcou um pênalti com o auxílio do VAR por conta de um toque na mão de Gassama. Na cobrança, o camisa 10 balançou as redes e colocou Marrocos em vantagem aos 49 minutos.

No segundo tempo, Marrocos voltou com mais posse de bola, mas sem criar grandes chances de perigo. Com o auxílio do VAR, o árbitro marcou um pênalti em favor de Mali após uma falta de El Yamiq em Sinayoko, que chamou a responsabilidade e converteu a cobrança para deixar tudo igual. Em um erro na saída de bola de Mali, El-Nesyri foi acionado dentro da área, girou e bateu de canhota para grande defesa de Diarra. No último lance da partida, Coulibaly foi cortar um cruzamento dos mandantes na área, desviou contra a própria meta, mas Diarra fez outra boa intervenção para garantir o empate.

Jogadores de Marrocos e Mali disputam bola em duelo equilibrado na Copa Africana de Nações
Jogadores de Marrocos e Mali disputam bola em duelo equilibrado na Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

