LaLiga lança projeto de realidade imersiva aplicada; entenda

A LaLiga anunciou o desenvolvimento de um novo projeto de realidade imersiva aplicada, com o objetivo de redefinir a forma como os fãs consomem e vivenciam partidas de futebol. A iniciativa faz parte da estratégia da entidade para ampliar o uso de novos formatos audiovisuais e explorar experiências digitais mais imersivas. O objetivo final é estar alinhado às tendências globais de inovação no esporte e no entretenimento.

O projeto aposta em uma experiência distinta das transmissões tradicionais. A premissa é oferecer novas perspectivas de visualização das partidas e uma abordagem voltada à imersão do torcedor. Segundo a LaLiga, a proposta não é reproduzir modelos já existentes no mercado, mas desenvolver um novo território para o futebol dentro do ecossistema de realidade virtual e estendida.

A entidade organizadora das primeira divisão espanhola afirma utilizar infraestrutura técnica de alto padrão: por exemplo, sistemas premium de captura de imagem e câmeras adaptadas para ambientes de realidade virtual. A produção conta ainda com equipes especializadas em inovação audiovisual, experiências imersivas e desenvolvimento de novos formatos narrativos.

No primeiro teste prático, a entidade produziu uma experiência experimental em realidade virtual durante o último Real Madrid x Barcelona envolvendo mais de mil fãs. De acordo com a LaLiga, o retorno do público foi positivo, validando o interesse por formatos imersivos e por novas formas de acompanhar o futebol.

Próximo passo

A LaLiga informou que pretende lançar uma aplicativo específico para dispositivos de realidade estendida (XR). O programa terá conteúdos exclusivos desenhados para experiências imersivas, ampliando o portfólio digital da entidade e abrindo novas possibilidades de interação entre fãs, tecnologia e futebol.

