Snoop Dogg e Luka Modric ganham sócia bilionária no Swansea

O Swansea confirmou a entrada de Martha Stewart como acionista minoritária do clube. A empresária estadunidense de 84 anos se junta ao rapper Snoop Dogg e ao meio-campista Luka Modric, que já haviam adquirido participações do clube galês.

De acordo com o Swansea, a chegada de Stewart está alinhada ao objetivo dos proprietários - Brett Cravatt e Jason Cohen são os acionistas majoritários. A meta é reforçar o posicionamento global da marca e ampliar a exposição do clube fora do Reino Unido. A nova integrante da diretoria é uma apresentadora, além de empresária.

Ela, inclusive, acompanhou a vitória do Swansea por 2 a 1 sobre o Wrexham, pela Championship, na última sexta-feira. Em comunicado oficial, o Swansea declarou.

-Temos o prazer de confirmar que Martha, que construiu uma longa e bem-sucedida carreira como a principal especialista americana em cuidados domésticos e estilo de vida, seguiu Snoop e Luka Modric ao se tornar acionista minoritária do nosso clube de futebol - diz o informe, que segue:

- Estamos muito animados em receber Martha, e sabemos que vivenciar a partida de sexta-feira à noite pessoalmente apenas aumentou seu próprio entusiasmo e expectativa por fazer parte do Swansea City.

Estratégia

O clube já havia utilizado a visibilidade de seus investidores-celebridades em ações de marketing. Em julho, Snoop Dogg apresentou o novo uniforme titular do Swansea nas redes sociais, onde possui mais de 88 milhões de seguidores só no Instagram. Em abril, Luka Modric anunciou oficialmente a aquisição de uma participação minoritária do clube.

Apesar da entrada de novos investidores, os atuais proprietários informaram que não planejam investimentos elevados na próxima janela de transferências. A estratégia esportiva está centrada no desenvolvimento de jovens jogadores sob o comando do treinador português Vítor Matos.

- Dada a alta rotatividade de jogadores em nosso elenco durante a janela de verão de 2025, e o histórico de Vítor no desenvolvimento e aprimoramento de jovens atletas, não esperamos que a janela de janeiro seja particularmente movimentada para o Swansea City - destaca o clube, antes de concluir:

- É claro que sempre estaremos atentos a formas de fortalecer o elenco e, se acreditarmos que essas oportunidades estão disponíveis e representariam bons negócios para o clube, buscaremos aproveitá-las, mas, dado o tamanho do elenco que já temos, é provável que janeiro seja relativamente tranquilo.