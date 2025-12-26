No Boxing Day, Manchester United vence Newcastle, pela Premier League

No Boxing Day, o Manchester United venceu o Newcastle por 1 a 0, pela 18ª rodada da Premier League, nesta sexta-feira (26). O jovem Dorgu foi o autor do único gol da partida marcado ainda na etapa inicial após um petardo com a perna esquerda.

Com o resultado, o Manchester United ultrapassou momentaneamente o Liverpool, que entra em campo no sábado (27), e assumiu a 5ª colocação. Por outro lado, o Newcastle acumula o 3º jogo seguido sem vencer e está longe da zona de classificação para competições europeias.

Como foi Manchester United x Newcastle?

Na etapa inicial, o Manchester United desperdiçou grande chance de abrir o placar sobre o Newcastle com Casemiro aproveitando uma cobrança de escanteio, surgindo livre de marcação na área, mas cabeceando por cima da meta adversária. Os visitantes responderam na mesma medida com Bruno Guimarães aproveitando uma batida de escanteio no primeiro pau, desviando de cabeça e obrigando Lammens a fazer grande defesa para impedir o gol. Em uma chegada perigosa, Matheus Cunha foi acionado pelo lado esquerdo, limpou a marcação e bateu cruzado para boa intervenção de Ramsdale, que mandou a bola para a lateral. E na cobrança, os Red Devils jogaram a bola na área, a defesa do Newcastle tirou, mas Dorgu acertou uma finalização de primeira para abrir o placar aos 23 minutos. Mais tarde, o autor do gol do Manchester United recebeu um passe pelo lado direito e bateu cruzado para outra defesa de Ramsdale.

No segundo tempo, o Newcastle voltou pressionando, e Schär quase empatou aproveitando um desvio em cobrança de escanteio, recebendo a bola na segunda trave e finalizando com desvio para tirar a tinta da trave do gol do Manchester United. Mas os Red Devils responderam com uma roubada de bola no campo de ataque, Sesko foi acionado livre de marcação e soltou uma bomba para carimbar o travessão dos visitantes. Na sequência, o Newcastle quase empatou em grande jogada de Hall, que limpou um defensor e chutou de fora da área, mas também parou no travessão. Os mandantes desperdiçaram uma grande chance com Dalot sendo lançado dentro da área, dominando sozinho, mas a finalização saiu por cima do gol. No fim, a equipe de Rúben Amorim conseguiu segurar a pressão e o volume do rival para deixar Old Trafford com os três pontos.

