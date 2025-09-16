O Real Madrid derrotou o Olympique de Marselha por 2 a 1, pela primeira rodada da Champions League, nesta terça-feira (16), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Um dos principais nomes da equipe Merengue, Vini Jr. começou a partida no banco de reservas, o que chamou a atenção de todos, inclusive do jornalista da ESPN, Gustavo Hofman.

Durante programa, o correspondente da emissora em Madri apontou estatísicas ligadas a Vini Jr. e Xabi Alonso. Na fala, Hofman afirmou o brasileiro foi titular em nove e reserva em duas partidas. Entre os jogos que o atacante começou, foi substituído em oito. Com as estatísticas, Gustavo revelou bastidores do clube da capital espanhola.

— O que eu sei de bastidores, com pessoas próximas a Vinicius e que eu apurei, é que a impressão atual e evidente é que o Xabi Alonso não confia no Vinicius como Ancelotti confiava. O Vini Jr. deixou de ser um jogador fundamental para o Real Madrid dentro da ideia do Xabi Alonso. Hoje, na Champions League, ele coloca o Vinicius Jr. no banco, o que para mim é inacreditável — revelou Hofman.

No duelo contra o Olympique de Marselha, Vini Jr. entrou no lugar de Rodrygo, aos 18 minutos do segundo tempo e teve participação no segundo pênalti, cobrado e convertido por Mbappé.

VIni Jr. em ação pelo Real Madrid, na Champions League (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Real Madrid x Marseille: como foi o jogo?

✍️ por Tiago Mendes

O Real Madrid começou em ritmo intenso, pressionando o Marseille desde o apito inicial. Logo no primeiro minuto, Mbappé tentou uma bicicleta que passou rente à trave de Rulli. Aos quatro minutos, porém, os merengues perderam Alexander-Arnold, que sentiu a posterior da coxa e precisou sair. A lesão não mudou o ímpeto dos espanhóis, que seguiram atacando com Rodrygo e Mastantuono levando perigo.

Mesmo assim, quem abriu o placar foi o Marseille. Aos 21 minutos, Greenwood roubou a bola de Arda Güler no meio, avançou sem marcação e serviu Weah, que bateu firme, sem chances para Courtois. O gol esfriou o Bernabéu por alguns instantes.

Rodrygo, no entanto, se manteve decisivo. O brasileiro recebeu pela esquerda, driblou Kondogbia e acabou derrubado na área. Mbappé bateu o pênalti com segurança e empatou aos 28 minutos. O Real Madrid manteve a pressão e criou mais chances: Mastantuono carimbou a trave, Tchouaméni fez Rulli trabalhar e o goleiro argentino salvou finalizações de Mbappé e do próprio Rodrygo antes do intervalo.

O lance decisivo saiu aos 36 minutos. Vini Jr puxou o ataque pelas laterais, tabelou com Tchouaméni que tocou para Mbappé. O francês devolveu para o brasileiro com categoria, que tentou finalizar. A bola desviou em Medina, tocou no braço do defensor e o árbitro marcou pênalti. Novamente Mbappé cobrou com frieza, colocando o Real Madrid à frente. Com a virada, o time espanhol recuou, trocou passes e administrou o resultado. Courtois ainda salvou chute de Weah nos acréscimos para garantir a vitória.

