Real Madrid perde recurso para liberação de Huijsen em LaLiga

O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol recusou o pedido do Real Madrid pela anulação da expulsão de Dean Huijsen. O zagueiro do Real foi suspenso na partida contra a Real Sociedade, no último sábado (13), após receber cartão vermelho em lance que gerou polêmica.

Aos 32 minutos de jogo, Huijsen agarrou Oyarzabal longe do gol, com Éder Militão na cobertura da jogada. Mesmo assim, o árbitro Gil Manzano expulsou o atleta holandês, alegando que o jogador era o último defensor. Para Gil Manzano, o jogador da Real Sociedae estava em "Clara oportunidade de gol".

Segundo o jornal espanhol "AS", os Merengues apresentaram recurso para anular a suspensão do atleta, mas não tiveram sucesso no pleito. O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol decidiu manter a suspensão de Dean Huijsen por uma partida. O pedido do Real ganhou apoio com a decisão da Comissão Técnica de Árbitros (CTA), que admitiu erro do árbitro Gil Manzano na jogada. Mesmo assim, não foi aceito.

Dean Huijsen em ação em sua estreia pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/AFP)

O Real Madrid vai recorreu da decisão, com base nas afirmações da Comissão Técnica de Árbitros (CTA). Para a comissão, a punição mais adequada teria sido uma advertência (cartão amarelo), não a expulsão.

O Comitê de Disciplina, entretanto, decidiu que as provas apresentadas pelo Real Madrid não demonstram que houve erro material manifesto no ato do árbitro. Ou seja: embora o CTA admita que o cartão vermelho foi excessivo, o comitê disciplinar mantém que não há fundamento suficiente para mudar a punição.

A lei disciplinar aplicável (artigo 27 do Código Disciplinário da RFEF) diz que as decisões do árbitro sobre os fatos do jogo são definitivas, salvo em casos de erro material manifesto. Como resultado, Huijsen vai cumprir a suspensão mínima de um jogo, a penalidade prevista para expulsão direta.

