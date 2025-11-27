Jornalistas da Globo prestam homenagem a Duda Dalponte, colega agredida ao vivo
Duda Dalponte sofreu puxões no cabelo enquanto entrevistava torcedores
Duda Dalponte, repórter da Globo, teve seu cabelo puxado três vezes enquanto cobria a presença de torcedores do Flamengo que apoiavam o elenco no embarque rumo a Lima, no Peru, para disputar a final da Libertadores. Em seu pronunciamento, a jornalista recebeu o apoio e solidariedade de seus companheiros na emissora. Confira alguns;
Luis Roberto
Esteja serena Duda! Você esteve impecável! Estamos sempre com você.
Gustavo Villani
Você é uma baaaaaita repórter, vai voar mais e mais… Espinha ereta e coração tranquilo.
Paulo Andrade
Absolutamente lamentável e repugnante, Duda! Mas se o indivíduo achou que iria te derrubar, quebrou a cara. Você foi até o fim, com o profissionalismo e categoria que marcam a sua trajetória. Parabéns!
Karine Alves
Duda, querida! Lamento muito que vc tenha passado por essa situação absurda. É inadmissível que ainda aconteçam violências "disfarçadas" de brincadeiras com profissionais mulheres no meio esportivo! Continue brilhando, ocupando seu lugar com a competência de sempre!! Beijo grande, com muito carinho!
Paulo Nunes
Você é gigante dudinha.. sinta-se abraçado viu
Jorge Iggor
Triste ver como os absurdos se banalizam e vão virando regra. Pena que você tenha passado por isso, mas bom saber que você está bem. Siga em frente com a força que só você tem.
Fred
É bizarro e vergonhoso, Duda! Mas vc, como sempre, está sendo gigante e tamo muito junto nessa pra que isso não aconteça nunca mais!
Luana Maluf
Duda, sinto demais por isso. Você é incrível e vai fazer seu trabalho de forma fenomenal, como sempre, apesar da absurda violência.
Renata Mendonça
Seu trabalho é maravilhoso, seu bom humor e sua irreverência ao vivo evidenciam isso a cada entrada ao vivo, especialmente nessas coberturas tão desafiadoras no meio de torcedores. Triste ver que ainda hoje a gente não tem paz pra simplesmente fazer o nosso trabalho. Siga firme e forte, conte com a gente, e nossa presença ali é a melhor resposta pra esses babacas que tentam nos parar. Não conseguirão!
O que aconteceu com a repórter Duda Dalponte?
Imagens da transmissão ao vivo registraram o momento em que a repórter Duda Dalponte sofreu os puxões consecutivos em seu cabelo.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação do responsável pela agressão ou sobre eventuais medidas tomadas após o episódio na recepção do Flamengo. Também não há confirmação de registro formal da ocorrência junto às autoridades.
