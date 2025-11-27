Diversos jogadores do Flamengo utilizaram suas redes sociais como forma de valorizar e agradecer os torcedores do Flamengo que estiveram presentes no "AeroFla". O movimento reuniu centenas, que acompanharam o ônibus da delegação até o momento do embarque no aeroporto do Galeão - Rio da Janeiro. Confira alguns jogadores que celebraram o feito;

Jogadores do Flamengo agradecem carinho recebido no AeroFla

Bruno Henrique celebra o AeroFla, recepção de torcedores do Flamengo (Foto: Reprodução)

Além dos representados acima, outros jogadores do Flamengo também publicaram registros do "AeroFla", foram eles: Juninho, Luiz Araújo, Samuel Lino, Emerson Royal, Ayrton Lucas, Danilo, Dyogo Alves e Matheus Cunha.

Torcedores invadem ônibus do elenco pelo teto

Alguns torcedores do Flamengo conseguiram invadir o ônibus da delegação pelo teto durante o AeroFla realizado nesta quarta-feira (26). O momento rendeu vídeos nas redes sociais, onde posteriormente os torcedores publicaram os vídeo que gravaram no interior do veículo.

Os relatos dão conta que os jogadores trataram muito bem todos os fãs, especialmente o meio campista Jorginho, que deu a sua camisa e alegou ser "o mínimo".

Em imagens publicadas, é possível ver torcedores abraçando Arrascaeta, Léo Pereira e Danilo. Além disso, fãs gravaram vídeos exaltando diversos membros do elenco, como Nico de la Cruz, Varela e Wallace Yan.

Saúl e Danilo, também "tietados" pelos torcedores que entraram no veículo, compartilharam fotos ao lado dos rubro-negros enquanto seguranças tentavam conter novas invasões e retirar quem já havia acessado o interior do ônibus.