Medalhão pode ser cortado de pré-lista de Ancelotti para Seleção

Na final da Europa League, entre Tottenham e Manchester United, um dos possíveis jogadores que poderiam ser convocados por Ancelotti pode ser cortado da lista. Trata-se de Richarlison, que, apesar de ter feito um bom jogo, saiu no segundo tempo por conta de um desconforto físico e deu lugar a Heung-Min Son, na grande decisão da competição.

No confronto entre Tottenham e Manchester United, válido pela grande final da Europa League, o brasileiro Richarlison começou como titular e foi um dos grande destaques do duelo. Apesar de não ter participado do gol, o jogador foi bastante elogiado pela sua garra em campo, dando tudo e mais um pouco de si, o que resultou em um desconforto. Richarlison foi substituído aos 22' do segundo tempo e deu lugar ao capitão Heung-Min Son.

Richarlison na saída de campo no duelo entre Manchester United e Tottenham, válido pela final da Europa League. (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Richarlison era um dos jogadores da pré-lista de Ancelotti, vazada. O brasileiro podia ser um dos atletas convocados por Ancelotti para os confrontos contra o Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de julho, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A última convocação do atacante foi em outubro de 2023, quando Fernando Diniz era o comandante da Seleção Brasileira. Na ocasião, Richarlison entrou nos acréscimos, substituindo Neymar, que havia se lesionado.

