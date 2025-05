Técnico do Tottenham comenta sobre Vasco: ‘Vai que um dia trabalho no Brasil’

Às vésperas da final da Europa League contra o Manchester United, o técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, revelou uma inesperada conexão com o futebol brasileiro. Em meio à preparação para o decisivo clássico, o australiano relembrou seu encontro com o Vasco da Gama e Roberto Dinamite e aproveitou para despistar qualquer torcida a times brasileiros, mesmo tendo uma conexão com o clube Cruz-maltino.

- Sempre amei o futebol brasileiro. Na verdade, joguei contra o Vasco da Gama em 1985. Eles foram à Austrália, e o Roberto Dinamite estava atuando na época. Eu consegui a camisa dele, ainda tenho até hoje. Toda vez que visito o Brasil, sempre há uma lembrança do Vasco - contou Postecoglou.

Ange Postecoglou é o atual técnico do Tottenham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Natural de Atenas, na Grécia, mas naturalizado australiano, Postecoglou atuou como zagueiro do South Melbourne por quase uma década - o único clube em que jogou profissionalmente. Foi justamente com essa equipe que ele enfrentou o Vasco em um amistoso realizado em 14 de junho de 1985, em Melbourne. O placar terminou em 1 a 0 para o time brasileiro, com gol de Dinamite.

Conexão de Postecoglou com o Vasco

O vínculo entre Postecoglou e o Vasco, no entanto, não se resumiu ao amistoso de 1985. Anos depois, já como treinador do mesmo South Melbourne, ele reencontraria o clube carioca em um palco ainda maior: o Mundial de Clubes, em 2000. Na ocasião, o Vasco - campeão da Libertadores de 1998 - enfrentou o time australiano no Maracanã, vencendo por 2 a 0. Apesar da derrota, Postecoglou guarda boas memórias daquela experiência.

- Para um time australiano, foi algo muito especial. Um momento singular. Conheci o Vasco nessa excursão em 1985 e peguei uma simpatia grande. Desde então comecei a acompanhar para saber os resultados - relembrou o treinador.

A dupla de encontros - como jogador e, depois, como técnico - fortaleceu a relação do australiano com o Vasco. Apesar de evitar revelar um clube brasileiro de coração, talvez por cautela profissional, Postecoglou não escondeu o carinho pela história cruz-maltina e por Dinamite, de quem guarda uma relíquia pessoal.

- Tenho que tomar cuidado com essa resposta, talvez um dia eu treine no Brasil, num Corinthians ou algo assim - brincou.

Em busca de glória continental

A história contada por Postecoglou ressurge em um momento importante de sua carreira. Nesta quarta-feira, ele comanda o Tottenham na final da Europa League, diante do Manchester United, no estádio San Mamés, em Bilbao. Para ambos os clubes ingleses, a decisão representa uma tentativa de coroar uma temporada irregular com um título de peso.

O Tottenham, sob comando do técnico australiano, ainda busca o primeiro troféu da “era Postecoglou”. Já o Manchester United mira sua segunda conquista do torneio - venceu pela última vez em 2016/17.

