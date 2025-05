As escalações de Tottenham e Manchester United já foram divulgadas para a grande decisão da Europa League. As equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília) no Estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha), em busca e salvar uma temporada desastrosa de ambas. O técnico Ange Postecoglou tomou a decisão de utilizar o brasileiro Richarlison na busca do primeiro título do Tottenham em 17 anos.

Sem disputar a Copa da Inglaterra, eliminado ainda na quarta fase, e goleado pelo Liverpool por 4 a 0 na semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Tottenham teve uma campanha desastrosa na Premier League e não conseguiu se recuperar. A equipe de Postecoglou ocupa a 17ª colocação a uma rodada do fim, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, além de somar 21 derrotas.

Pensando nas escalações possíveis do Tottenham para enfrentar o Manchester United pela final da Europa League, o treinador não deixou Richarlison de fora. Fora por boa parte desta temporada por lesão, o brasileiro fez 22 jogos e marcou cinco gols, contribuindo com duas assistências. Destes, foram um gol e uma assistência na Europa League. O atacante sonha com uma nova chance na Seleção Brasileira após o anúncio de Ancelotti.

— É difícil contextualizar os desafios dos últimos anos. Na minha perspectiva, eu vim para este clube com objetivos claros. Eu tentei ser fiel ao máximo ao processo de levar este clube à uma posição de brigar por títulos e, ao mesmo tempo, rejuvenescer o elenco e mudar o estilo de jogo. Agora é a oportunidade de ao menos atingir a tarefa de trazer troféus — afirmou Postecoglou antes da decisão.

⚪ Escalação do Tottenham para o duelo com o Manchester United

Equipe do Tottenham comemora gol na semifinal da Europa League. (Foto: Ben STANSALL / AFP)

⚽ GOL: Vicario

⚽ LD: Pedro Porro

⚽ ZAG: Romero

⚽ ZAG: Van de Ven

⚽ LE: Udogie

⚽ MC: Sarr

⚽ MC: Bissouma

⚽ MC: Bentancur

⚽ ATA: Johnson

⚽ ATA: Solanke

⚽ ATA: Richarlison

Tottenham e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (21) pela final da Europa League às 16h (de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha). O jogo terá transmissão da Band (TV aberta) e da CazéTV.

