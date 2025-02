Alvo do Palmeiras, Vitor Roque é expulso pelo Betis e repercute na web

Apesar do interesse do Palmeiras, a fase de Vitor Roque no Real Betis não é das melhores. O atacante voltou a ser titular da equipe nesta quinta-feira (20), em duelo com o Gent, da Bélgica, pelos playoffs da Conference League, mas acabou expulso já nos minutos finais da partida.

Presidente do Palmeiras, Leila revela falha na janela de transferências

O brasileiro recebeu cartão vermelho aos 38' do segundo tempo, ainda com o placar zerado, por pisão no tornozelo do zagueiro Archie Brown. Pouco depois da expulsão do camisa 8, a equipe belga abriu o placar na Espanha. Contudo, os espanhóis venceram por 3 a 0 na partida de ida e garantiram vaga nas oitavas de final pelo agregado de 3 a 1.

Antes mesmo de receber o cartão vermelho, a atuação de Vitor Roque já vinha sendo criticada na web. Via rede social "X" (antigo Twitter), torcedores do Palmeiras que acompanhavam o jogo comentaram o desempenho do atacante e não se demonstraram satisfeitos.

Confira abaixo publicações sobre Vitor Roque em Real Betis x Gent

Interesse do Palmeiras em Vitor Roque

Nos últimos dias, Leila Pereira voltou a comentar sobre as movimentações do clube na janela e revelou que possui o desejo em ter Vitor Roque como reforço. No entanto, afirmou que as tratativas não dependem exclusivamente do Palmeiras.

– Se depender de mim, se eu pudesse decidir, sim, mas não depende de mim. Depende de outros clubes, depende do empresário, depende do atleta, não depende de mim. Se eu fosse decidir sozinha realmente... o que depende de mim eu garanto. O que depende de terceiros eu não garanto absolutamente nada – explicou Leila Pereira em entrevista ao "Ge".

