Mbappé acerta a aquisição de clube de futebol na França

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 05:00 • Caen (FRA)

Apesar de ter deixado o PSG no final na última temporada, Kylian Mbappé seguirá com influência no futebol francês. Isto porque a família do atacante realizou a aquisição do Caen, equipe de futebol que figura na segunda divisão do país. A negociação foi concretizada pela KM7, empresa tocada por Fayza Lamari, mãe do astro francês.

Fontes do jornal espanhol MARCA afirmam que a família investirá cerca de 15 milhões de euros para adquirir a participação majoritária do clube.

Um fato interessante relacionado à história é que Kylian Mbappé não foi jogador do Caen por muito pouco. Além de Real Madrid e Mônaco, o clube da Normandia também recebeu o pequeno Mbappé para uma sessão de testes. No final das contas, o francês optou por iniciar a carreira na equipe do principado.

A operação da família do astro francês foi motivada pela procura de novos investidores por parte de Pierre-Antoine Capton, atual proprietário do Caen. Atualmente, a empresa dona das ações do clube é a norte-americana Oaktree.

A ideia é que o investimento de Mbappé seja capaz de catapultar o Caen de volta à primeira divisão. Na última temporada, o time terminou a Ligue 2 na sexta colocação, fora da zona de playoffs de acesso.