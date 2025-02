‘Mbappé pode chegar ao nível de Cristiano Ronaldo’, diz Ancelotti

A atuação de Kylian Mbappé na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Manchester City, na última quarta-feira (19), rendeu ao francês comparações com Cristiano Ronaldo. Em entrevista coletiva após a classificação merengue às oitavas de final da Champions League, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que o camisa 9 pode alcançar o nível do ídolo português no clube.

— Ele tem a qualidade para alcançar o nível de Cristiano Ronaldo, mas precisa trabalhar porque Cristiano Ronaldo colocou a barra muito alta. Pela qualidade e pela ilusão que ele tem, pode chegar ao nível de Cristiano Ronaldo, mas não será tão simples para ele. Ele precisa trabalhar — declarou o treinador do Real Madrid.

Números de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid

Cristiano Ronaldo chegou a Madri em 2009, um ano após ter sido eleito o melhor jogador do mundo com a camisa do Manchester United. Em nove anos na capital ibérica, superou a marca de 450 bolas na rede e construiu uma galeria vasta de troféus.

⚽ 438 jogos

⌛ 37.835 minutos em campo

🥅 451 gols

📤 120 assistências

🏆 Títulos: 4 Champions League, 3 Mundiais de Clubes, 2 Copas do Rei, 2 troféus de La Liga, 2 Supercopas da Espanha e 3 Supercopas da Uefa.

Real Madrid x Manchester City: como foi o jogo?

O Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 1 nesta quarta-feira (19), no Santiago Bernabéu, e está classificado para oitavas de final da Champions League, pelo placar agregado de 6 a 3. Kylian Mbappé, três vezes, fez os gols madrilenhos no duelo de volta; Nico González diminuiu para os ingleses nos acréscimos. O adversário dos Merengues será ou Bayer Leverkusen, ou Atlético de Madrid, a ser definido em sorteio na próxima sexta-feira (21).

