FASE MONETÁRIA

Com o contrato se encerrando ao fim do primeiro semestre de 2024, esta é a última oportunidade do clube de lucrar com a saída do jogador, já que em janeiro, Kylian poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube no mundo. Caso não haja uma renovação e o atleta siga atuando até 2024, sairá sem trazer lucros aos cofres da diretoria.