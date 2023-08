Mesmo com essa força máxima para jogar no Allianz Parque, o Alviverde nem precisa manter o 100% do "time ideal" para garantir classificação na próxima fase. Basta ao Verdão empatar por qualquer placar, que a vaga estará nas mãos do clube. Enquanto isso, o Atlético-MG precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois gols ou mais de diferença para definir no tempo normal.