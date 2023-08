América-MG x Goiás: odds, estatísticas e informações do jogo pela 19ª rodada do Brasileirão

O duelo da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro promete ser agitado. Isso porque América-MG e Goiás precisam , desesperadamente, da vitória neste domingo (13), às 16h, no Independência, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coelho é o lanterna, com apenas duas vitórias e 10 pontos, enquanto o Esmeraldino é o 15º, com 19 pontos, e apenas um à frente do primeiro time fora da degola. Uma vitória dos mandantes paga 1.86 na Lance! Betting.