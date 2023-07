De clubes a ilha paradisíaca: o que Mbappé poderia comprar com o salário oferecido pelo Al-Hilal?

Já imaginou receber R$ 10,5 milhões por dia durante um ano? O valor parece irreal, mas foi oferecido recentemente para Kylian Mbappé. É isso mesmo. Você não leu errado!



Com apenas um ano de contrato com o PSG e sem planos de renovar, o craque foi colocado à venda e se tornou alvo do Al-Hilal, da Arábia Saudita. De acordo com a imprensa europeia, o clube estaria disposto a investir € 1 bilhão (R$ 5,24 bilhões) para ter Mbappé por uma temporada.



