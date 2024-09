Real Madrid toma susto, mas vence Alavés com brilho de ataque galáctico

Kylian Mbappé marcou mais um gol com a camisa do Real Madrid diante do Alavés (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 18:02 • Madri (ESP)

O Real Madrid venceu o Alavés por 3 a 2 nesta terça-feira (24), às 16h (hora de Brasília), em jogo válido pela sétima rodada de La Liga. Os gols do jogo foram marcados por Lucas Vázquez (com assistência de Vinícius Júnior), Mbappé (com passe de Bellingham) e Rodrygo, para os donos da casa; Carlos Benavídez e Kike García descontaram para os visitantes.

Este resultado garante o clube merengue na vice-liderança do Campeonato Espanhol com 17 pontos conquistados (um a menos que o Barcelona). O Alavés, por sua vez, permanece na oitava posição com 10 pontos.

➡️ Veja a classificação atualizada e simule os jogos do Real Madrid em La Liga 2024-2025

Como foi o jogo

O Real Madrid abriu o placar praticamente no primeiro lance do jogo, em bela jogada individual de Vinícius Júnior: o brasileiro recebeu a inversão de Valverde na ponta-direita, partiu para cima do marcador em direção à linha de fundo e tocou para o meio da área, onde Lucas Vázquez completou para o gol.

Com vantagem no placar, o clube merengue teve controle total da primeira etapa, tanto na posse de bola quanto nas chances criadas. O segundo gol, no entanto, veio apenas aos 40 minutos, após Mbappé receber passe de Bellingham entre os zagueiros, fintar o marcador e finalizar no canto do goleiro adversário.

No começo da segunda etapa, o Real Madrid até começou o jogo pressionando a saída de bola do adversário, o que resultou no terceiro gol, aos três minutos, marcado por Rodrygo. A vantagem fez com que o ritmo do time de Carlo Ancelotti diminuísse, o que deu espaço para que o Alavés crescesse no jogo. Na reta final, os visitantes ainda marcaram dois gols em um intervalo de um minuto, mas a reação parou por aí.

O brasileiro Endrick entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo e foi protagonista de lances importantes do jogo, como uma finalização na trave, aos 28 minutos, que poderia dar maior tranquilidade para o Real Madrid no jogo.

Lucas Vázquez abriu o placar para o Real Madrid no primeiro minuto de jogo diante do Alavés (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

O que vem pela frente

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (29), às 16h (hora de Brasília), para disputar o clássico diante do Atlético de Madrid fora de casa, pela oitava rodada de La Liga. A próxima partida do Alavés, por sua vez, acontece no sábado (28), às 9h (hora de Brasília), diante do Getafe fora de casa, também pelo Campeonato Espanhol.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 3x2 ALAVÉS

7ª RODADA - LA LIGA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 24 de setembro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha)

🥅 Gols: Lucas Vázquez (1'/1°T), Kylian Mbappé (40'/1ºT) e Rodrygo (3'/2ºT) para o Real Madrid; Carlos Benavídez (30'/2ºT) e Kike García (31'/2ºT) para o Alavés

🟨 Cartões amarelos: Federico Valverde (4'/1ºT) e Vinícius Júnior (30'/1ºT)

🟥 Cartões vermelhos: não houve

⚽ ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Éder Militão (Jesus Vallejo, aos 35'/2ºT) e Ferland Mendy; Federico Valverde (Luka Modrić, aos 24/2ºT), Aurélien Tchouaméni e Jude Bellingham; Rodrygo (Endrick, aos 24'/2ºT), Kylian Mbappé (Arda Güler, aos 35'/2ºT) e Vinícius Júnior (Fran García, aos 45'/2ºT)

ALAVÉS (Técnico: Luís Garcia)

Antonio Sivera; Santiago Mouriño, Abdelkabir Abqar (Jon Guridi, no intervalo), Moussa Diarra e Manuel Sánchez (Adrián, aos 26'/2ºT); Hugo Novoa Ramos, Carlos Benavídez, Antonio Blanco (Ander Guevara, aos 15'/2ºT) e Tomás Conechny; Luka Romero (Abderrahman Rebbach, aos 15'/2ºT) e Asier Villalibre (Kike García, aos 26'/2ºT)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

🚩 Assistentes: Fabián Blanco Rodríguez e Rubén Becerril Gómez

4️⃣ Quarto árbitro: Gonzalo Romero Freixas

🖥️ VAR: Jorge Figueroa Vázquez