Futebol Internacional

Joia da base do Flamengo é anunciada por time italiano

Lorran era o principal nome das categorias de base rubro-negra

Flamengo comemora título do torneio Intercontinental (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)
imagem cameraFlamengo comemora título do torneio Intercontinental (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
15:53
  • Mais Notícias

Revelado pela base do Flamengo, Lorran foi anunciado oficialmente pelo Pisa na última quarta-feira (3). O atleta assinou por empréstimo até o final da temporada europeia, em junho de 2026. O contrato tem opção de compra.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o transfermarkt, o valor do empréstimo da do atleta é no valor de 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais. No acordo, há obrigação de compra se Lorran jogue mais da metade das partidas e o Pisa permaneça na primeira divisão italiana.

continua após a publicidade

Caso o time italiano não cumpra as metas, ainda há opção para uma possível transferência em definitivo. O valor de compra é de 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, o que garante ao Flamengo o direito à metade de qualquer venda futura.

Flamengo Lorran
Matheus Gonçalves e Lorran foram destaque do Flamengo na vitória sobre o Bayer Leverkusen (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

No contrato, também há opção de "recompra" por parte do Flamengo. Se Lorran for comprado em definitivo pelo Pisa e, posteriormente, ir para outro time, o rubro-negro será consultado para uma contraproposta.

continua após a publicidade

O jogador de 19 anos recebeu oportunidades na equipe principal Flamengo no ano de 2024. Com 27 jogos, Lorran marcou um gol e três assistências. Entretanto, devido à concorrência no setor ofensivo, o jogador voltou à equipe sub-20 do Flamengo.

Pela base, o atacante conquistou o Intercontinental Sub-20, diante do Barcelona, com um gol marcado na decisão. Lorran foi o autor do gol que abriu a decisão. Na disputa por pênaltis, após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o atacante converteu sua cobrança e contribuiu para o triunfo rubro-negro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

