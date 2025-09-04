Joia da base do Flamengo é anunciada por time italiano
Lorran era o principal nome das categorias de base rubro-negra
Revelado pela base do Flamengo, Lorran foi anunciado oficialmente pelo Pisa na última quarta-feira (3). O atleta assinou por empréstimo até o final da temporada europeia, em junho de 2026. O contrato tem opção de compra.
De acordo com o transfermarkt, o valor do empréstimo da do atleta é no valor de 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais. No acordo, há obrigação de compra se Lorran jogue mais da metade das partidas e o Pisa permaneça na primeira divisão italiana.
Caso o time italiano não cumpra as metas, ainda há opção para uma possível transferência em definitivo. O valor de compra é de 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, o que garante ao Flamengo o direito à metade de qualquer venda futura.
No contrato, também há opção de "recompra" por parte do Flamengo. Se Lorran for comprado em definitivo pelo Pisa e, posteriormente, ir para outro time, o rubro-negro será consultado para uma contraproposta.
O jogador de 19 anos recebeu oportunidades na equipe principal Flamengo no ano de 2024. Com 27 jogos, Lorran marcou um gol e três assistências. Entretanto, devido à concorrência no setor ofensivo, o jogador voltou à equipe sub-20 do Flamengo.
Pela base, o atacante conquistou o Intercontinental Sub-20, diante do Barcelona, com um gol marcado na decisão. Lorran foi o autor do gol que abriu a decisão. Na disputa por pênaltis, após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o atacante converteu sua cobrança e contribuiu para o triunfo rubro-negro.
