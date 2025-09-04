Janela de transferências: quem foram os brasileiros mais caros

Os clubes brasileiros foram ativos na janela de transferências recém-encerrada. Mas os jogadores brasileiros também se movimentaram em transferências relevantes, principalmente rumo à Europa ou entre equipes do Velho Mundo. Veja os mais caros.

O centroavante Matheus Cunha trocou o Wolverhampton pelo Manchester United - ambos da Inglaterra - e custou aos Diabos Vermelhos o valor mais elevado de um brasileiro na janela. O período teve também João Pedro trocando de clube no mesmo país.

Outra transferência envolvendo a Terra da Rainha foi a do ponta Kevin, do Shaktar Donetsk, da Ucrânia, para o Fulham. Mas houve também a quase comoção pela chegada de Estêvão no Chelsea, após deixar o Palmeiras, e outros nomes que completam a lista.

Veja o ranking

Ranking Jogador Valor De Para

1º Matheus Cunha €74,2 milhões Wolverhampton Manchester United

2º João Pedro €63,7 milhões Brighton Chelsea

3º Kevin €40 milhões Shakhtar Donetsk Fulham

4º Estêvão €34 milhões Palmeiras Chelsea

5º Igor Paixão €30 milhões Feyenoord Olympique de Marseille

6º Gerson €25 milhões Flamengo Zenit

7º Wesley €25 milhões Flamengo Roma

8º Antony €25 milhões Manchester United Betis

9º Danilo €23 milhões Nottingham Forest Botafogo

10º Luis Henrique €23 milhões Olympique de Marseille Inter de Milão

Dentre as dez maiores transferências de brasileiros na janela está a de Danilo. Único a movimentar Euros em milhões suficientes para chegar ao top-10. O meio-campista chegou ao Botafogo, assumiu a titularidade e fez um gol no último jogo.

No Brasil, Flamengo lidera gastos

O espanhol Saúl rescindiu com o Atlético de Madrid e chegou sem custos para o lugar de Gerson. Já Samuel Lino deixou a equipe da capital espanhola por € 22 milhões fixos. Já para a vaga de Wesley, vendido à Roma (ITA), Emerson Royal saiu do italiano Milan custando € 9 milhões de euros. No meio-campo, Carrascal foi contratado junto ao Dínamo Moscou por € 12 milhões. Tudo nesta mesma janela. O Flamengo foi o time que mais gastou, ainda mais com a turbinada que as vendas de Gerson e Wesley deram no caixa rubro-negro.