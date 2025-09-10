Mbappé revela o que sentiu ao ver PSG campeão da Champions

Ex-jogador do PSG, o atacante Kylian Mbappé revelou seus sentimentos em relação ao ex-clube. Questionado sobre como reagiu ao ver os Parisienses conquistarem a última Champions League, o camisa 10 do Real Madrid felicitou o elenco e ressaltou a história que tem com a equipe francesa, onde passou por momentos de glória e hegemonia nacional.

— Tenho amigos na equipe. Quem me conhece sabe que a amizade é algo muito importante para mim. Não se pode cuspir em um time aonde estão seus amigos, mesmo que não fosse o PSG. Minha história lá acabou e eu fui embora. Sem ressentimentos. Inclusive as coisas que eu não fiz bem lá também fazem parte da minha história — disse Mbappé.

Em sua passagem pelo PSG, Mbappé chegou à final da Champions League em 2019/2020, mas a equipe francesa foi derrotada pelo Bayern de Munique por 1 a 0, em Lisboa. Apesar dos 15 títulos conquistados com o clube, o jogador nunca venceu a Liga dos Campeões.

Na última janela de transferências de verão, Mbappé optou por sair do PSG para vestir a camisa do Real Madrid. Apesar da boa temporada individual, o atacante não conseguiu vencer a Champions League com os merengues, assim como também foi vice-campeão na La Liga, na Copa do Rei e na Supercopa da Espanha.

Kylian Mbappé comemora gol da vitória do Real Madrid sobre Osasuna na estreia de La Liga (Foto: Javier SORIANO / AFP)

— Quando eu estava jogando ali, estivemos muito perto (do título da Champions), chegamos a duas semifinais e a uma final. Não ganhamos e meu tempo lá acabou. Aí o Real Madrid me chamou. Sempre foi meu sonho jogar aqui. Eu poderia ter ido embora (do PSG) inclusive antes — seguiu.

Mbappé: PSG ➡️ Real Madrid

Na temporada 2024/25, Mbappé foi anunciado como jogador do Real Madrid, em contrato válido por cinco anos. O astro chegou de graça, já que deixou o PSG ao fim do vínculo contratual.

Na Espanha, Mbappé fez uma temporada histórica ao marcar 44 gols em seu primeiro ano com a camisa merengue. Com isso, o francês se tornou o jogador do Real Madrid com mais gols apenas na primeira temporada com o clube.

