Na partida de ida pelas quartas de final da Liga das Nações, a Croácia saiu na frente no duelo contra a França, vencendo a partida por 2 a 0 e garantindo boa vantagem para a próxima partida. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (20), no Stadion Poljud, em Split, na Croácia. Os gols da vitória croata foram marcadas por Budimir e Perišić.

A próxima partida entre as equipes acontecerá no próximo domingo (23). As equipes se enfrentarão no Stade de France, pela volta das quartas de final. A partida está prevista para acontecer às 16h45 (de Brasília)

Croácia x França: como foi o jogo?

O confronto entre as seleções começou intenso. Nos primeiros 10 minutos, a França chegava mais, porém, tudo parecia ir à água abaixo quando um pênalti foi apitado em favor da Croácia. O placar parecia que ia mudar, porém, Kramaric bateu muito mal e Maignan, que pulou para a esquerda, teve tempo de se recuperar e defender a bola com os pés.

Posteriormente, a França parecia que seria dominante no jogo, porém, com poucos minutos, a Croácia abriu o placar com bola mascada com Budimir. Ainda no final da primeira etapa, Perišić fez o segundo gol da Croácia, abrindo margem no placar.

Seleção da Croácia comemora vitória contra algoz França pela Liga das Nações (Foto: Damir Sencar/AFP)

Já no segundo tempo, a França saiu mais para o ataque, mas parecia bagunçada e não sabia muito bem como finalizar suas jogadas. A Croácia jogava de forma inteligente e se defendia e atacava, porém deixando a seleção francesa com a bola.

Ao fim da partida, apesar de ter tido mais posse bola, a França foi pouco eficaz e não conseguiu descontar no placar, fazendo jogo ruim e não conseguindo se impor. A Croácia jogou com certa calma no segundo tempo, tendo a vantagem no placar e apenas se defendendo, sem muito esforço, garantindo a vitória e a boa vantagem para a partida de volta.

✅ FICHA TÉCNICA

Croácia 2x0 França

JOGOS DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIGA DAS NAÇÕES

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Stadion Poljud, em Split (CRO);

🕴️ Arbitragem: Espen Eskås (árbitro); Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin (assistentes); Bastian Dankert (VAR)

⚽ Gols: Budimir (CRO 26'/1T), Perišić (CRO 45'+1/1T)

🟨 Cartões amarelos: Tchouaméni (FRA) Upamecano (FRA)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalić)

Livaković; Stanišić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić, Kovačić; Perišić, Baturina, Kramarić; Budimir

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Maignan; Digne, Saliba, Konaté, Koundé; Rabiot, Tchouaméni, Guendouzi; Dembélé; Mbappé, Kolo Muani