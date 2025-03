Jornal francês critica Mbappé em retorno à seleção: ‘Falta de eficiência’

A atuação de Kylian Mbappé na derrota da França para a Croácia por 2 a 0, pelas quartas de final da Uefa Nations League, nessa quinta-feira (20), foi desaprovada pela imprensa local. O "Le Parisien", um dos principais jornais do país, ressaltou a "falta de eficiência" do atacante na partida.

Kylian Mbappé cai no gramado na partida contra a Croácia (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

- Líder do ataque em seu retorno à França, foi o mais participativo no primeiro período com dois chutes defendidos por Livakovic. Falta de eficiência, como os outros! - destacou o noticiário.

- Embora o jogador do Real Madrid tenha tentado criar algum ritmo no ataque e tenha sido um dos atacantes mais ativos, ele não foi decisivo em seu retorno à seleção francesa, seis meses após sua última aparição - relatou outra notícia do jornal.

Como foi o jogo entre França e Croácia?

A seleção francesa iniciou a partida com intensidade alta. Apesar das chegadas no ataque do time de Deschamps, aos 4 minutos, Konaté tocou com a mão na bola dentro da área. Na marca do pênalti, Kramaric bateu no centro do gol e Maignan defendeu com os pés.

Aos 25 minutos, Budimir aproveitou o cruzamento de Perisic para marcar o primeiro tento do confronto. Já nos acréscimos da primeira etapa, Perisic acertou um belo chute da entrada da área e ampliou para a Croácia.

Time da Croácia comemora gol, enquanto Mbappé lamenta (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

No segundo tempo, a França criou algumas chances para diminuir o placar, porém foram paradas pelo goleiro croata Livakovic.

Volta de Mbappé

A partida marcou a volta de Kylian Mbappé com a camisa francesa. O jogador não havia sido convocado para as últimas duas Datas Fifa. Na primeira ocasião, o atleta do Real Madrid estava se recuperando de uma lesão na coxa. Já na segunda convocação, o atacante não estava presente na lista pois, segundo o jornal francês "L'Equipe", a comissão técnica francesa entendeu que não seria certo convocar o jogador enquanto o enfrentava acusação de estupro.

Mbappé concede coletiva em seu retorno à França para jogos da Liga das Nações contra a Croácia (Foto: Franck Fife/AFP)

Após seis meses sem começar entre os titulares dos Bleus, Mbappé voltou a estar entre os onze iniciais na partida contra a Croácia, na última quinta-feira (21). Apesar da grande expectativa, o jogador não teve participações em gols. Agora, o atacante espera o confronto de volta, no próximo domingo (23), para tentar voltar a balançar as redes com a camisa da França.