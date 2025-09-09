Cristiano Ronaldo marca, e Portugal vence Hungria nas Eliminatórias
Equipe de Roberto Martínez segue com 100% de aproveitamento no torneio
De virada, Portugal conquistou uma grande vitória sobre a Hungria por 3 a 2, nesta terça-feira (9), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os mandantes abriram o placar com Varga, mas a equipe de Roberto Martínez buscou a reviravolta com gols de Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. No fim, Varga igualou o marcador, mas João Cancelo decretou a triunfo dos lusos.
Como foi a partida entre Hungria x Portugal?
No primeiro tempo, Portugal iniciou com mais volume, mas sem conseguir agredir a Hungria. Por outro lado, a equipe mandante conseguiu armar um rápido contra-ataque aos 20 minutos em que Nagy cruzou na cabeça de Carga, que cabeceou para o fundo das redes e abriu o placar. Os visitantes responderam com duas ataques seguidos com Cristiano Ronaldo e João Neves, que quase empataram o duelo, mas pararam em defesas muito difíceis de Tóth. E aos 35 minutos, Bernardo Silva foi acionado por João Cancelo na área, dominou e soltou uma bomba para estufar as redes e igualar o marcador.
No segundo tempo, Portugal seguiu com mais volume e arrumou um pênalti após uma finalização de Cristiano Ronaldo acertar o braço aberto de Nego. Na cobrança, o CR7 converteu e colocou sua equipe em vantagem. Na sequência, João Cancelo quase ampliou o marcador após aproveitar uma bola da entrada da área e bater de canhota para grande defesa de Tóth. Mas aos 38 minutos, Nego avançou pela direita e cruzou na área para Varga chegar cabeceando e estufando as redes novamente. Portugal não demorou para responder, e João Cancelo foi acionado na entrada da área após erro na saída de bola e chapou no cantinho para dar a vitória para Portugal.
O que vem por aí para Hungria e Portugal?
No dia 11 de outubro, a Hungria recebe a Armênia, às 13h (de Brasília), enquanto Portugal recebe a Irlanda, às 15h45 (de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo F das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
✅ FICHA TÉCNICA
Hungria 2 x 3 Portugal - Eliminatórias
2ª rodada
🗓️ Data e horário: terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Puskás Arena, em Budapeste (HUN).
🥅 Gols: Varga, 20'/1ºT (1-0); Bernardo Silva, 35'/1ºT (1-1); Cristiano Ronaldo, 12'/2ºT (1-2); Varga, 38'/2ºT (2-2); João Cancelo, 40'2ºT (2-3)
🟨 Cartões amarelos: Varga (HUN); João Neves e João Palhinha (POR)
HUNGRIA (Técnico: Marco Rossi)
Balázs Tóth; Nego, Orban, Szalai e Kerkez (Dárdai); Bolla (Gruber), Szoboszlai, Styles (Vitális) e Nagy (Lukács); Alex Tóth (Ötvös) e Varga.
PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)
Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Neves, Rúben Dias e Nuno Mendes; João Neves (João Palhinha), Vitinha (António Silva) e Bruno Fernandes (Trincão); Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos) e Pedro Neto (João Félix).
